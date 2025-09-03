Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της μαφίας της Κρήτης.

Η οργάνωση με σαφή δομή «άπλωνε τα πλοκάμια της» από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα το cretapost, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκβιασμοί, απάτες ενώ ανάμεσα στους 49 συλληφθέντες είναι ένας εν ενεργεία αστυνομικός και δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από τους 49, οι 16 έχουν ήδη προφυλακιστεί ενώ με… δόσεις αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή οι υπόλοιποι.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Όπως δημοσιεύει το ertnews.gr, τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αλίευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κάποιες από αυτές μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Διάλογος 1

Νο 104: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Β.Σ.: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε, μόνο κόκα ε, πες μου ρε φίλε.

Διάλογος 2

Β.Σ.: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και μου λένε κύριε Σ…, λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά… αλλά οικονομάω φίλε τα έχω όλα μαύρα.

Διάλογος 3

Α.Κ.: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια; (σσ. ναρκωτικά)

Ψ.Θ.: Όχι γιατί;

Α.Κ.: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Διάλογος 4

Α: Έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας (σσ. ναρκωτικά) είμαστε εντάξει, μόνο μας πήραν δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά.

Στρατηγός: Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

Α.: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ.

Διάλογος 5

Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς τα στην νόμιμη οικονομία καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS ή ακόμα και μέσω τραπέζης.

Ψ.Θ.: Άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150ευρώ εντάξει;

Α: Μπράβο στην εθνική ε;

Ψ. Θ.: Εθνική θες;

Α.: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ψ.Θ.: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban.

Διάλογος 6

Ωστόσο επέλεγαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, ώστε να αποφύγουν προβλήματα σε τυχόν ελέγχους.

Μ.Φ.: Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Ά… τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Ψ. Θ.: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Διάλογος 7

Ο βασικός «αγγελιοφόρος», ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ στο κέντρο των Χανιών, ακόμα και σε συνομιλία με την μητέρα του δεν έδειχνε καμία μεταμέλεια.

Β.Σ.: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι, ωραία!

ΜΗΤΕΡΑ Β.Σ.: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

Β. Σ.: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Ο εκβιασμός αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο και τα ιερά λείψανα

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.

Συνολικά έξι άτομα εμπλεκόμενα στη δεύτερη δικογραφία που έχει σταλεί στη Δικαιοσύνη. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται μάλιστα να τον ρωτάνε Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντάλλασσαν βίντεο με πυροβολισμούς. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία άτομο πυροβολεί στον αέρα με πιστόλι και Καλάσνικοφ.

Στο φωτογραφικό υλικό φαίνονται τοποθετημένα πυροβόλα όπλα πιστόλια, πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ και πλήθος πολεμικών φυσιγγίων πάνω σε καρότσα αγροτικού οχήματος.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των κατασχεμένων τηλεφωνικών συσκευών τα μέλη της οργάνωσης φωτογράφιζαν οπλισμό και πυρομαχικά τα οποία προμήθευαν σε ενδιαφερόμενους πελάτες.

Για το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όπως και για την επικοινωνία με υποψήφιους αγοραστές.

