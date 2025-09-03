Η «σκιά» της κρητικής μαφίας στην εκκλησία – Στο προσκήνιο και το όνομα του Πάνου Καμμένου

Νέες πτυχές έρχονται στο φως για τη δράση του κυκλώματος στα Χανιά, με την ΕΛ.ΑΣ. να αποκαλύπτει μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών απόπειρες παρέμβασης ακόμη και στις εκκλησιαστικές εκλογές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης δεν περιορίζονταν σε οικονομικές ή ποινικές δραστηριότητες, αλλά επιχείρησαν να προωθήσουν την ενθρόνιση προσώπου της επιρροής τους στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η εμπλοκή Καμμένου στις συνομιλίες

Όπως προκύπτει, οι κατηγορούμενοι διατηρούσαν στενή επαφή τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ , για τον οποίο ήθελαν να εξασφαλίσουν την εκλογή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της 12ης Αυγούστου, ένα από τα ηγετικά μέλη φέρεται να απευθύνθηκε στον πρώην υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο, ζητώντας του να αξιοποιήσει τις γνωριμίες και τις επαφές του. Το αίτημα ήταν σαφές: η ενθρόνιση του αρχιμανδρίτη να γίνει το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο, με το επιχείρημα ότι το πρόσωπο αυτό είχε ήδη την αποδοχή του Πατριαρχείου, της αμερικανικής βάσης στα Χανιά αλλά και άλλων ισχυρών παραγόντων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με τις καταγραφές του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ.,ο κατηγορούμενος ζήτησε από τον κ. Καμμένο να επικοινωνήσει απευθείας με τον αρχιμανδρίτη, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Ωστόσο, φέρεται να του είπε ότι εφόσον η εκλογή εξαρτηθεί από την αμερικανική πλευρά, τότε «είναι εξασφαλισμένη», καθώς – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – «το ελέγχει απόλυτα».

Μετά το τηλεφώνημα, ακολούθησε μήνυμα του κατηγορουμένου προς τον πρώην υπουργό, στο οποίο αναφερόταν ρητά το όνομα του αρχιμανδρίτη με τη σημείωση «Για Δεσπότης Χανίων». Στη συνέχεια, ο ίδιος ο κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον κληρικό, μεταφέροντάς του τις διαβεβαιώσεις Καμμένου.

Ο Πάνος Καμμένος από την πλευρά του φέρεται να απάντησε ότι «εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικανούς, τότε θα μπορέσει να γίνει αυτό που ζητούν».

Ο επίμαχος διάλογος με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω,

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Η θέση του πρώην υπουργού

Ο κ. Καμμένος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, δεν αρνήθηκε ότι επικοινώνησε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο – τον οποίο, όπως είπε, γνώριζε ήδη από την περίοδο που ανήκε στη Νέα Δημοκρατία. Παραδέχθηκε ότι του ζητήθηκε να μεσολαβήσει, τόνισε όμως ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια: «Δεν μίλησα ποτέ με τον αρχιμανδρίτη, δεν τον βοήθησα και δεν ξανασήκωσα το τηλέφωνο».

Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρώην υπουργός αντέδρασε έντονα στη δημοσιοποίηση των συνομιλιών. Διευκρίνισε ότι ουδέποτε υπήρξε προσωπική επικοινωνία με τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, ο οποίος – σύμφωνα με τη δικογραφία – ήταν το πρόσωπο που το κύκλωμα επιθυμούσε να δει στον θρόνο της Μητρόπολης Χανίων.

Στην ανάρτησή του ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έγραψε: «Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….».

Το αποτύπωμα της «μαφίας»

Τα νέα στοιχεία δείχνουν πως το κύκλωμα στα Χανιά δεν δρούσε μόνο στο παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων του, αλλά επιχειρούσε να αποκτήσει και θεσμική επιρροή. Η υπόθεση της απόπειρας παρέμβασης στις εκκλησιαστικές διαδικασίες φωτίζει τον ευρύτερο μηχανισμό και τις διασυνδέσεις που διατηρούσαν τα ηγετικά του μέλη, με στόχο να «χτίσουν» ισχύ ακόμη και σε θρησκευτικά αξιώματα.