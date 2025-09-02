Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

Αναφορές στη δικογραφία για μεσολάβηση του πρώην υπουργού  στην εκλογή μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Αρχείου - Eurokinissi
Στη δικογραφία που αφορά την υπόθεση της αποκαλούμενης «κρητικής μαφίας» περιλαμβάνονται συνομιλίες του πρώην υπουργού Άμυνας, Πάνου Καμμένου, με έναν από τους κατηγορούμενους.

Ο Πάνος Καμμένας που σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb έχει συγγενική σχέση με ένα από τα ηγετικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης, συνομιλούσε σχετικά με την προσπάθεια του συγκεκριμένου προσώπου να εγκαταστήσει συγκεκριμένο πρόσωπο στον θρόνο του Μητροπολίτη.

Συγκεκριμένα, στις καταγραφές του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος ακούγεται να ζητά από τον πρώην υπουργό μεσολάβηση για την εκλογή του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο Πάνος Καμμένος από την πλευρά του φέρεται να απάντησε ότι «εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικανούς, τότε θα μπορέσει να γίνει αυτό που ζητούν».

Γραπτά μηνύματα και στοιχεία για τον υποψήφιο

Στο κομμάτι της δικογραφίας που έχει ήδη σταλεί στις αρμόδιες αρχές και αφορά την καταπάτηση και πώληση έκτασης που ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας Χανίων και μετέπειτα τους εκβιασμούς ώστε να μη διεκδικήσει πίσω την καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων το Μοναστήρι, αναφέρεται:

Εις εκ των κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της μαφίας της Κρήτης διαπιστώνεται ότι διατηρεί επαφές με συγκεκριμένο Αρχιμανδρίτη, τον Μελχισεδέκ ο οποίος έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλογή που έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος προκειμένου να μεσολαβήσει για την εκλογή του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτη, του ζητά ως αντίτιμο κομμάτι των Ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου που έχει ο ιερωμένος στην κατοχή του.

Ο κατηγορούμενος στις 12 Αυγούστου επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο. Του μιλάει για τον αρχιμανδρίτη και υποστηρίζει ότι είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους. Δεν παραλείπει να επισημάνει στον κ. Καμμένο ότι ο αρχιμανδρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα, δράττεται της ευκαιρίας και ζητά από τον πρώην υπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, πλην όμως ο κ.Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία τη δεδομένη χρονική στιγμή και λέει στον κατηγορούμενο ξενοδόχο να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την= βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα συμβεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για δεσπότης Χανίων».

Τα λείψανα των Αγίων και το κομμάτι του Τιμίου Ξύλου

Ακολουθεί στην συνέχεια επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον αρχιμανδρίτη, στην οποία ο τελευταίος ζητά από τον πρώτο να επιμείνει ώστε ο πρώην υπουργός να πιέσει άμεσα «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου» και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για τη δωρεά του κατηγορούμενου στην εκκλησία.

Επιπρόσθετα στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος σε άλλη επικοινωνία του με τον αρχιμανδρίτη υποστηρίζει ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία για το θέμα της εκλογής με τον κ.Καμμένο, ενώ στη συνέχεια … διαπραγματεύεται με τον ιερωμένο για να καταφέρει να βρει κομμάτι του αυθεντικού Τιμίου Ξύλου…

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον ξενοδόχο γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του ΑγίουΛαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του.

Ο κατηγορούμενος ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ... μη λες μαλα…», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο κατηγορούμενος όμως ζητάει για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό, και ότι την προμηθεύτηκε χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι.

