Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

Τα δυο πρόσωπα φαίνεται πως έχουν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα

Newsbomb

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό
INTIME NEWS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο πρόσωπα έκπληξη συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η αποκάλυψη για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα θα προκαλέσει, λένε αξιωματικοί που χειρίστηκαν τη δικογραφία, «σεισμό» στην κοινωνία των Χανίων.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα μάλιστα θεωρείται σύμφωνα με τη δικογραφία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και στην υπόθεση με τα 175 στρέμματα πάνω από την περίφημη παραλία στο Σταυρό Χανίων. Υπόθεση για την οποία έχει υπάρξει προσφυγή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνοδού της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι πολύ υψηλά στη διοίκηση δημοσίου φορέα στα Χανιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο άτομο είχε συχνές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης παρέχοντας διευκολύνσεις κάποιες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συνελήφθησαν κατά την μεγάλη επιχείρηση που υπήρξε την Κυριακή όμως συμπεριλαμβάνονται, λένε οι πληροφορίες, στη δικογραφία και όταν αυτή παραδοθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να τους ασκηθούν διώξεις.

Συγχαρητήρια από Χρυσοχοΐδη

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοδΐδης, έδωσε τα συγχαρητήριά του στην ΕΛ.ΑΣ. και στην υποδιεύθυνση της Κρήτης για την εξάρθρωση της εγκληματικός οργάνωσης.

«Θέλω να συγχαρώ την τοπική διεύθυνση αστυνομίας τους άντρες και τις γυναίκες της υπηρεσίας αυτής οι οποίοι εξάρθρωσαν μια πολυάριθμα επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται ότι διέπραττε σοβαρά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει τον επαγγελματισμό, την ικανότητα και την αφοσίωση των αστυνομικών αυτών στο καθήκον τους και την ικανότητα τους να διεισδύουν σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις προκειμένου να της εξαρθρώσουν. Για μας η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα καθώς και βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατικής μας πολιτείας και κοινωνίας».

Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

Ως ένα κύκλωμα μαμούθ χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί αυτό που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη χάρη στη σημαντική έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί που παρίσταναν τους σερβιτόρους.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και, όπως αποκάλυψε το MEGA, οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν τις 90 και σε αυτές θα περιλαμβάνονται και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα μάλιστα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Δηλαδή, ο αρχιμανδρίτης κατηγορείται για εκβίαση και ξυλοδαρμό συναδέλφου του, επίσης κληρικού. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα έφερνε στον ίδιο και τους συνεργούς του οικονομικό όφελος της τάξεως των 200.000 ευρώ.

Ο εν λόγω αρχιμανδρίτης είχε βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια στη θέση του θύματος. Τότε είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τους φερόμενους ως εγκεφάλους του κυκλώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τον είχαν υποχρεώσει να βεβαιώσει ψευδώς ότι μια έκταση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Σταυρού στα Χανιά δεν ανήκει στην Ιερά Μονή και κατόπιν τούτου με αυτό το έγγραφο που είχαν στα χέρια τους μπόρεσαν και την πούλησαν έναντι 2 εκατ. ευρώ σε Ισραηλινούς επενδυτές που θέλησαν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο.

Τα δύο αδέλφια μάλιστα κατηγορούνται ότι ήθελαν να εκλέξουν και τον δικό τους Μητροπολίτη. Υπάρχουν ενδείξεις μάλιστα ότι στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και στέλεχος νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί πάντως έχουν μέχρι τώρα προχωρήσει σε 49 συλλήψεις. Μάλιστα, η δράση του κυκλώματος ήταν πλούσια και περιελάμβανε ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς.

Από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης στη Μεγαλόνησο οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων, ωστόσο, και οι υπόλοιποι έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που έκαναν βρήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 11 κιλά χασίς, Καλάσνικοφ και άλλα βαριά όπλα και 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο και οι διασυνδέσεις της οργάνωσης, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Πώς ξετύλιξαν τη σπείρα

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται πριν 8 μήνες, τον Ιανουάριο του 2025 όταν η πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ αποφάσισε να προβεί σε σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα κλιμάκια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, θέτοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Αποτελούσε κοινό μυστικό ότι η αντιμετώπιση των σκληρών ποινικών που λυμαίνονται το νησί δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό και επελέγη μία ομάδα πολύ έμπειρων και ικανών αξιωματικών από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών (σ.σ. και άλλες υπηρεσίες της Ασφάλειας στην Αττική) για να αναλάβει να «σπάσει το απόστημα». Ήδη, από τις πρώτες εβδομάδες παρουσίας τους στα Χανιά, ξεκίνησαν οι συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά, που σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές αποτέλεσαν και την αρχή της μεγάλης επιχείρησης της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, δύο αστυνομικοί υποδύθηκαν τους σερβιτόρους και χωρίς κανείς να το ξέρει κατάφεραν και συνέλαβαν ουσιαστικά στην αποκάλυψη της μαφίας της Κρήτης.

Όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Το κάθε μέλος έπαιρνε το μερίδιό του, όμως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που θεωρούνται οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε το πρωτοπαλίκαρο του «Έντικ» - Τι ισχυρίστηκε

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: Το Γυναικόκαστρο είναι σύμβολο ιστορίας, ταυτότητας και εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και 3200 τραυματίες από τον σεισμό - «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια»

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων - Πλήρης οδηγός

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γκρούγιτς

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η αήττητη Εθνική Ελλάδας και οι υπόλοιπες που το έχουν πετύχει

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι - Σήμερα ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο

11:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Διδάσκοντας τα Αρχαία Ελληνικά με καινοτόμες μεθόδους

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ