Κρήτη: Κληρικός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Εκβίαζε ιερείς για αξιώματα στην Εκκλησία!

Νέα στοιχεία για τη «μαφία της Κρήτης» αποκαλύπτουν εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, εκβιασμούς και ακόμη πιο σοκαριστικές πτυχές: ανάμεσα στα πρόσωπα-κλειδιά βρίσκεται και ένας κληρικός, ο οποίος φέρεται να εκβίαζε άλλους ιερωμένους για λογαριασμό της οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκατοντάδες σελίδες με νόμιμες συνακροάσεις και στοιχεία από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Τα μέλη της οργάνωσης ένιωθαν τόσο άτρωτα που πολλές φορές δεν χρησιμοποιούσαν ούτε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, περιοριζόμενα σε απλές τηλεφωνικές συνομιλίες ή SMS.

Μεταξύ των τουλάχιστον 48 συλληφθέντων βρίσκονται γνωστά «βαριά» ονόματα του υποκόσμου, ακόμα και έγκλειστοι για σοβαρές υποθέσεις. Η δράση της μαφίας κάλυπτε μεγάλο μέρος του νησιού, ελέγχοντας κυρίως τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών.

Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα εμφανίζονται πλέον δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστοί στον επιχειρηματικό χώρο, καθώς και ένας ακόμη επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του fitness.

Όπως αναφέρει το Neakriti.gr, oι εξελίξεις αυτές προστίθενται στις ήδη βαρύτατες αποκαλύψεις για το εκτεταμένο δίκτυο που φαίνεται να είχε «πλοκάμια» σε ναρκωτικά, οπλισμό, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από τη βόμβα στο σπίτι αστυνομικού, στην εξάρθρωση

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί έντονα τις Αρχές το φθινόπωρο του 2024, όταν καταγράφηκαν συνεχόμενες υποθέσεις ναρκωτικών σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε τον Ιανουάριο του 2024 με την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μια πολύμηνη και εις βάθος έρευνα που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα.

Οι εμπλεκόμενοι

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται:

  • Ένστολοι, με έναν αστυνομικό ήδη να κατηγορείται και έναν ακόμη να εξετάζεται,

  • Δύο στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,

  • Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης,

  • Και πλέον, οι τρεις νέοι επιχειρηματίες από τα Χανιά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότεροι από δέκα εκ των συλληφθέντων ήταν ήδη στη φυλακή για άλλες υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι νέες συλλήψεις να ξεπερνούν τις 30.

Οι πρώτες εφόδοι

Οι κατ’ οίκον έρευνες ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου σε Κολυμπάρι και Κίσσαμο, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να κατάσχουν:

  • ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης,

  • πολεμικά τυφέκια και πιστόλια,

  • οχήματα,

  • ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα,

  • καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο συντονισμός

Την ευρεία επιχείρηση συντονίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών από ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ΤΑΕ, ΕΚΑΜ Κρήτης και οκτώ δικαστικών λειτουργών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και τους ρόλους κάθε εμπλεκόμενου. Επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται τις επόμενες ώρες.

