Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Επιχειρηματίες και ένστολοι σε εγκληματική οργάνωση

Οι Αρχές θεωρούν πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Επιχειρηματίες και ένστολοι σε εγκληματική οργάνωση
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα εμφανίζονται πλέον δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστοί στον επιχειρηματικό χώρο, καθώς και ένας ακόμη επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του fitness.

Όπως αναφέρει το Neakriti.gr, oι εξελίξεις αυτές προστίθενται στις ήδη βαρύτατες αποκαλύψεις για το εκτεταμένο δίκτυο που φαίνεται να είχε «πλοκάμια» σε ναρκωτικά, οπλισμό, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από τη βόμβα στο σπίτι αστυνομικού, στην εξάρθρωση

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί έντονα τις Αρχές το φθινόπωρο του 2024, όταν καταγράφηκαν συνεχόμενες υποθέσεις ναρκωτικών σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε τον Ιανουάριο του 2024 με την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μια πολύμηνη και εις βάθος έρευνα που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα.

Οι εμπλεκόμενοι

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται:

  • Ένστολοι, με έναν αστυνομικό ήδη να κατηγορείται και έναν ακόμη να εξετάζεται,

  • Δύο στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,

  • Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης,

  • Και πλέον, οι τρεις νέοι επιχειρηματίες από τα Χανιά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότεροι από δέκα εκ των συλληφθέντων ήταν ήδη στη φυλακή για άλλες υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι νέες συλλήψεις να ξεπερνούν τις 30.

Οι πρώτες εφόδοι

Οι κατ’ οίκον έρευνες ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου σε Κολυμπάρι και Κίσσαμο, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να κατάσχουν:

  • ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης,

  • πολεμικά τυφέκια και πιστόλια,

  • οχήματα,

  • ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα,

  • καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο συντονισμός

Την ευρεία επιχείρηση συντονίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών από ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ΤΑΕ, ΕΚΑΜ Κρήτης και οκτώ δικαστικών λειτουργών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και τους ρόλους κάθε εμπλεκόμενου. Επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται τις επόμενες ώρες.

