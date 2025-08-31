Κρήτη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «σούπερ μαρκετ» με ναρκωτικά, όπλα και προστασία

Πολυπλόκαμο κύκλωμα με ναρκωτικά, «προστασία», όπλα και άλλες εγκληματικές ενέργειες ξεδόντιασαν οι Αρχές στην Κρήτη. Σε μία από τις πιο εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, οι διωκτικές Αρχές «χτυπούν» δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, με δεκάδες συλλήψεις και εντυπωσιακά ευρήματα. Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε ναρκωτικά, εκβιασμούς, όπλα και «προστασία» σε καταστήματα, ενώ είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε πολλές περιοχές του νησιού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών, ανάμεσά τους και ο πρώην διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών που κατέβηκε ειδικά στην Κρήτη για τον συντονισμό.

Η αφετηρία της έρευνας ήταν ο εντοπισμός ενός οπλοστασίου, με τον κάτοχό του να απειλεί ότι «θα σκοτώσει αστυνομικούς». Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε αστυνομικό λειτούργησε οδήγησε τις Αρχές στο ξετύλιγμα ενός τεράστιου κουβαριού εγκληματικότητας.

Το συγκεκριμένο δίκτυο είχε χαρακτηριστεί από αστυνομικούς ως «σούπερ μάρκετ εγκληματικότητας», καθώς συνδύαζε πολλές παράνομες δραστηριότητες, από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι ένοπλες επιθέσεις και εκβιάσεις.

Την επιχείρηση κατευθύνει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συμμετοχή των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, των ΤΑΕ, αλλά και της ΕΚΑΜ Κρήτης. Στο πλευρό τους βρίσκονται οκτώ εισαγγελικοί λειτουργοί, επιβλέποντας κάθε κίνηση.

Οι κατ’ οίκον έρευνες εξαπλώνονται σε Χανιά και Ρέθυμνο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

