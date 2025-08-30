Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή στη Δυτική Αττική

Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξαν δύο άνδρες, 57 και 35 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, στη Δυτική Αττική.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συστηματική έρευνα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 57χρονος είχε αναπτύξει δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Το απόγευμα της Παρασκευής (29/08), ο 35χρονος εντοπίστηκε να κατέχει συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,3 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 57χρονο. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του τελευταίου, όπου βρέθηκαν δύο ακόμη συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 5,6 γραμμαρίων, καθώς και μία μεταλλική σιδερογροθιά και 35 φυσίγγια.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

6,9 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

400 ευρώ,

μία σιδερογροθιά,

35 φυσίγγια και

δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα.