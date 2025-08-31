Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης

Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί - 48 συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης
Μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη, αποκαλύπτοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος που φαίνεται να είχε βαθιές ρίζες στο νησί. Το κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ασφάλειας Χανίων, στο επίκεντρο της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστά στην τοπική κοινωνία και με ιστορικό σε υποθέσεις εκβιασμών. Οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος είχαν χτίσει ένα ισχυρό προφίλ στον τουριστικό κλάδο, διατηρώντας πολυτελές ξενοδοχείο εκτός Χανίων, πολυτελή οχήματα και κατοικίες υψηλής αξίας.

Η έκταση της επιρροής τους αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι, μεταξύ των 48 συλληφθέντων, περιλαμβάνονται αστυνομικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες.

Η αφετηρία της έρευνας ήταν ο εντοπισμός ενός οπλοστασίου, με τον κάτοχό του να απειλεί ότι «θα σκοτώσει αστυνομικούς». Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε αστυνομικό οδήγησε τις Αρχές στο «ξετύλιγμα» ενός τεράστιου κουβαριού εγκληματικότητας.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (πριν τα ξημερώματα της Κυριακής), με κατ’ οίκον έρευνες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν:

  • Ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης
  • Πολεμικά όπλα, τουφέκια και πιστόλια
  • Οχήματα υψηλής αξίας
  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα
  • Μεγάλα χρηματικά ποσά

Την επιχείρηση συντονίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ και οκτώ δικαστικών λειτουργών. Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Ένα κουβάρι που ξετυλίγεται από το φθινόπωρο του 2023

Οι πρώτες υποψίες για την υπόθεση προέκυψαν το φθινόπωρο του 2023, όταν πλήθος υποθέσεων ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε Χανιά και Ρέθυμνο. Η έρευνα σύμφωνα με το neakriti.gr πήρε νέα τροπή μετά την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά, τον Ιανουάριο του 2024. Το περιστατικό αυτό λειτούργησε ως καταλύτης και επιτάχυνε τις έρευνες, οδηγώντας στο σημερινό «ξήλωμα» του κυκλώματος.

Ποιοι εμπλέκονται

Η λίστα των εμπλεκομένων προκαλεί αίσθηση:

  • Ένας αστυνομικός ήδη αναφέρεται στη δικογραφία, ενώ ένας ακόμη εξετάζεται
  • Δύο στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων
  • Επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης

Οι αρχές προσπαθούν πλέον να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο διασυνδέσεων και τη δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε καταφέρει να διεισδύσει βαθιά σε κρίσιμους θεσμούς και να λειτουργεί με αίσθηση «ασυλίας».

«Αναδύει πολλή βρώμα…»

Όπως δήλωσε ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στο cretalive: «Είναι μία υπόθεση που αναδύει πολλή βρώμα και δυσωδία. Θα βγουν πολλά στο προσκήνιο…».

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, η οποία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

