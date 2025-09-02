Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» τη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής

Κι άλλο «ιερό» σκάνδαλο μετά το ρόλο του Αρχιμανδρίτη 

Newsbomb

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» τη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για το κύκλωμα μαμούθ, όπως χαρακτηρίζει η ΕΛ.ΑΣ. αυτό που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη χάρη στη σημαντική έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί που παρίσταναν τους σερβιτόρους.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και, όπως αποκάλυψε το MEGA, οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν τις 90 και σε αυτές θα περιλαμβάνονται και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα μάλιστα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, συγκεκριμένος Αρχιμανδρίτης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Δηλαδή, ο αρχιμανδρίτης κατηγορείται για εκβίαση και ξυλοδαρμό συναδέλφου του, επίσης κληρικού. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα έφερνε στον ίδιο και τους συνεργούς του οικονομικό όφελος της τάξεως των 200.000 ευρώ.

Κι άλλο «ιερό» σκάνδαλο

Η μαφία των Χανίων έγινε κράτος εν κράτει με ντόπιο αρχιμαφιόζο που όπως αποκαλύπτει η «Espresso» έλαβε ως «αντίδωρο» 175 στρέμματα δίπλα ακριβώς από το σημείο, όπου γυρίστηκε το 1974 η θρυλική ταινία «Ζορμπάς» με τον Άντονι Κουίν βασισμένη στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη και με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Πάει μακριά όμως η βαλίτσα για το «ιερό» σκάνδαλο, που σε όλο του το μέγεθος αναδεικνύεται τώρα, καθώς στη Μεγαλόνησο έγιναν 49 συλλήψεις κακοποιών του ντόπιου υποκόσμου.

Ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο αρχιμαφιόζος, γράφει η «Espresso», ο οποίος κινούσε τα νήματα στην υφαρπαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας, κι ο οποίος μαζί με τον αδελφό του διαφέντευαν τον νομό. Ξεχωρίζει όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα, η αδράνεια της Μονής Τζαγκαρόλων στα Χανιά, αλλά και η «χαλαρή» στάση του ηγουμένου, που επέτρεψε στον καταπατητή να υφαρπάξει με χρησικτησία έκταση 175 στρεμμάτων στη θέση Σταυρός και στη συνέχεια να την πουλήσει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων αντί 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα μάλιστα εκεί δεσπόζει ένα επιβλητικό ξενοδοχείο. Η Μονή, ως ιδιοκτήτρια γαιών, με την απραξία της, καταλήγει η εφημερίδα, «χάρισε» απλόχερα την τεράστια παραθαλάσσια έκταση και επέτρεψε έτσι την μεταπώλησή της, χωρίς να εισπράξει ούτε ευρώ, ενώ το εμφανιζόμενο τίμημα επ΄ουδενί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από σημερινές επισυνδέσεις των διωκτικών, αρχών, αναφέρει η «Espresso», ο ηγούμενος φέρεται να ήταν δέσμιος DVD και συνομιλιών προσωπικών του στιγμών, που τον καθιστούσαν «όμηρο» και «πειθήνιο όργανο» στα χέρια του Χανιώτη αρχιμαφιόζου.

Στις νόμιμες τηλεφωνικές συνακροάσεις εξάλλου, τα μέλη του κυκλώματος ακούγονται να προωθούν για νέο μητροπολίτη στα Χανιά πρόσωπο «κλειδί» και στενό συνεργάτη του μακαριστού Δαμασκηνού.

Η μονή ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά η διοίκηση και η διαχείρισή της υπάγονται στην άμεση δικαιοδοσία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Στον εισαγγελέα 24 από τους 48 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα Χανίων, οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Στην παράνομη δραστηριότητά της περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από τους συλληφθέντες, οι 16 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, ενώ αρχηγοί φέρονται δύο αδέλφια, επιχειρηματίες του τουρισμού, στα Χανιά.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.

Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό της εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Από τις 6 Νοεμβρίου αυτόματα ο Προσωπικός Αριθμός σε όσους δεν έχουν

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός μετανάστης των 3€/ώρα που έγινε ο βασιλιάς της πίτσας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» σε όσους θέλουν να επισκεφτούν όλο τον κόσμο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών στις ΗΠΑ ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ – Μαζί του ο Χρήστος Μαραφατσός

09:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ντελίριο για Ποντένσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Kριστίν Λαγκάρντ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η απώλεια ανεξαρτησίας της Fed»

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα - Βωβός στη Βουλή»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή των χρημάτων

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Βέλγων τουριστών που χάθηκαν σε πεζοπορία στη Μακρινίτσα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Ένιωσα σαν να κατέρρευσε ολόκληρο το βουνό πάνω μας» - Θρήνος και μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Υπεβλήθη σε σπάνια χειρουργική επέμβαση για να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

08:34LIFESTYLE

Dwayne Johnson: Η εντυπωσιακή αλλαγή του «Βράχου» έγινε viral στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το πρόβλημα στο GPS στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών πτήσεων

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ