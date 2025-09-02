Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» τη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής

Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για το κύκλωμα μαμούθ, όπως χαρακτηρίζει η ΕΛ.ΑΣ. αυτό που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη χάρη στη σημαντική έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί που παρίσταναν τους σερβιτόρους.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και, όπως αποκάλυψε το MEGA, οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν τις 90 και σε αυτές θα περιλαμβάνονται και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα μάλιστα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, συγκεκριμένος Αρχιμανδρίτης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Δηλαδή, ο αρχιμανδρίτης κατηγορείται για εκβίαση και ξυλοδαρμό συναδέλφου του, επίσης κληρικού. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα έφερνε στον ίδιο και τους συνεργούς του οικονομικό όφελος της τάξεως των 200.000 ευρώ.

Κι άλλο «ιερό» σκάνδαλο

Η μαφία των Χανίων έγινε κράτος εν κράτει με ντόπιο αρχιμαφιόζο που όπως αποκαλύπτει η «Espresso» έλαβε ως «αντίδωρο» 175 στρέμματα δίπλα ακριβώς από το σημείο, όπου γυρίστηκε το 1974 η θρυλική ταινία «Ζορμπάς» με τον Άντονι Κουίν βασισμένη στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη και με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Πάει μακριά όμως η βαλίτσα για το «ιερό» σκάνδαλο, που σε όλο του το μέγεθος αναδεικνύεται τώρα, καθώς στη Μεγαλόνησο έγιναν 49 συλλήψεις κακοποιών του ντόπιου υποκόσμου.

Ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο αρχιμαφιόζος, γράφει η «Espresso», ο οποίος κινούσε τα νήματα στην υφαρπαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας, κι ο οποίος μαζί με τον αδελφό του διαφέντευαν τον νομό. Ξεχωρίζει όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα, η αδράνεια της Μονής Τζαγκαρόλων στα Χανιά, αλλά και η «χαλαρή» στάση του ηγουμένου, που επέτρεψε στον καταπατητή να υφαρπάξει με χρησικτησία έκταση 175 στρεμμάτων στη θέση Σταυρός και στη συνέχεια να την πουλήσει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων αντί 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα μάλιστα εκεί δεσπόζει ένα επιβλητικό ξενοδοχείο. Η Μονή, ως ιδιοκτήτρια γαιών, με την απραξία της, καταλήγει η εφημερίδα, «χάρισε» απλόχερα την τεράστια παραθαλάσσια έκταση και επέτρεψε έτσι την μεταπώλησή της, χωρίς να εισπράξει ούτε ευρώ, ενώ το εμφανιζόμενο τίμημα επ΄ουδενί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από σημερινές επισυνδέσεις των διωκτικών, αρχών, αναφέρει η «Espresso», ο ηγούμενος φέρεται να ήταν δέσμιος DVD και συνομιλιών προσωπικών του στιγμών, που τον καθιστούσαν «όμηρο» και «πειθήνιο όργανο» στα χέρια του Χανιώτη αρχιμαφιόζου.

Στις νόμιμες τηλεφωνικές συνακροάσεις εξάλλου, τα μέλη του κυκλώματος ακούγονται να προωθούν για νέο μητροπολίτη στα Χανιά πρόσωπο «κλειδί» και στενό συνεργάτη του μακαριστού Δαμασκηνού.

Η μονή ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά η διοίκηση και η διαχείρισή της υπάγονται στην άμεση δικαιοδοσία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Στον εισαγγελέα 24 από τους 48 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα Χανίων, οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Στην παράνομη δραστηριότητά της περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από τους συλληφθέντες, οι 16 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, ενώ αρχηγοί φέρονται δύο αδέλφια, επιχειρηματίες του τουρισμού, στα Χανιά.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.

Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό της εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

