Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις– Ήθελαν να βάλουν χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία

Νέες συλλήψεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ
Νέα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας ημέρα με την ημέρα για το «ξήλωμα» της μαφίας της Κρήτης μέλη της οποίας ήταν ένστολοι αλλά και κληρικοί.

Όπως μετέδωσε το Mega, οι συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη αναμένεται να αυξηθούν και να φτάσουν τις 90.

Η εγκληματική οργάνωση είχε τζίρο που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ, από διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων αλλά και εκβιασμούς.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο δελτίο ειδήσεων του Mega στα έγγραφα της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την υπόθεση αναφέρονται κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά, αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση και χρηματισμού κληρικών λειτουργών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν και καθηγητές σε καίρια πόστα προκειμένου να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα.

Όπως αποκαλύπτεται από τις συνομιλίες που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ, αστυνομικός που ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τηλεφώνησε σε αρχηγό του κυκλώματος ώστε να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική απόφαση για την υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς.

Ανώτερος κληρικός ζητά από μέλη του κυκλώματος να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

Μάλιστα, αποκαλυπτική ήταν και η δράση ανώτερου κληρικού ο οποίος κατηγορείται επίσης ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, o εν λόγω κληρικός είχε εκβιαστεί πριν από δύο χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες για να εκχωρήσει σε επιχειρηματίες οικόπεδα - «φιλέτα» που ανήκαν σε μονή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος κληρικός αποχώρησε από τη μονή, εντάχθηκε στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες.

Τέλος, υπάρχουν συνομιλίες όπου μέλη του κυκλώματος μιλούσαν με υπεύθυνο νοσοκομείου ώστε να μεταφερθούν ασθενείς με ψυχικά νοσήματα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας ενός εκ των αρχηγών του κυκλώματος, ώστε να λαμβάνει έσοδα από τη παραμονή τους εκεί.

Στον εισαγγελέα Χανίων οι συλληφθέντες

Οι 48 συλληφέντες της εγκληματικής οργάνωσης από το απόγευμα της Δευτέρας καταφθάνουν ανά 6άδες στο δικαστικό μέγαρο και περνούν το κατώφλι του εισαγγελέα Χανίων προκειμένου να απολογηθούν.

Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με «πλούσια» δράση καθώς τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός. Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

