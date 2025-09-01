Μαφία της Κρήτης: Ο τζίρος των 3 εκατ. ευρώ, οι αστυνομικοί... σερβιτόροι και τα κατασχεμένα

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. φωτογραφία από την έφοδο που έκανε σε περιοχές στα Χανιά για την εξάρθρωση της μαφίας της Κρήτης. Όπως μπορείτε να δείτε από τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τα κατασχεμένα καλύπτουν ένα ολόκληρο δωμάτιο της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι αστυνομικοί βρήκαν όπλα, κυνηγετικά και πολεμικά τυφέκια, πιστόλια, πυρομαχικά, εξαρτήματα όπλων και θήκες, κουτιά με σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, χαρτονομίσματα σε ευρώ, κινητά τηλέφωνα, όπως και συσκευασίες με ναρκωτικά.

Ο κρίσιμος ρόλος των δύο αστυνομικών

Στην εξάρθρωση της μαφίας διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και οι δύο μυστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με εισαγγελική εντολή, υποδύονταν τους σερβιτόρους. Μέσα σε λίγες εβδομάδες κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών και απέσπασαν κρίσιμες πληροφορίες, η αξιοποίηση των οποίων οδήγησε στην εγκληματική δομή.

Στους 49 οι συλληφθέντες

Όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Το κάθε μέλος έπαιρνε το μερίδιό του, όμως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που θεωρούνται οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη.

Σήμερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία νέα σύλληψη για την υπόθεση με τους συλληφθέντες συνολικά να φθάνουν τους 49.

Ηγετικά στελέχη της οργάνωσης φέρονται να είναι δύο αδέλφια, που είναι επιχειρηματίες από τα Χανιά, γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Οι δυο τους είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για παλαιότερες υποθέσεις εκβιασμών.

