Μαφία της Κρήτης: 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

Προθεσμία 48 ωρών ζήτησαν και έλαβαν, ώστε να απολογηθούν, οι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που δραστηριοποιούταν σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις στην Κρήτη, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί νωρίτερα το απόγευμα στο δικαστικό μέγαρο Χανίων.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 49 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υβριστικά σχόλια κατά των ΜΜΕ

Συγγενείς και φίλοι των κρατουμένων, κατά την έξοδο τους από το δικαστικό μέγαρο Χανίων, τους εξέφραζαν τη συμπαράσταση τους, ενώ ορισμένοι προχώρησαν και σε υβριστικά σχόλια σχετικά με τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης χειρίστηκαν την υπόθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε πέντε κούτες στο δικαστικό μέγαρο, περιλαμβάνει πολλά παραπάνω άτομα από όσα έχουν συλληφθεί ή είναι κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά τις 1.500 σελίδες.

Η υπόθεση αναμένεται να αναλυθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις που θα προβεί η τοπική ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου 2025, με την παρουσία της εκπροσώπου της αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου.