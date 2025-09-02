Κρήτη: Εξάρθρωση «μαμούθ» εγκληματικής οργάνωσης - Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις που έδρασαν τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη και εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Το πολυπλόκαμο κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου με κύριες δραστηριότητες τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το παράνομο εμπόριο οπλισμού και τις εκβιάσεις, ενώ δεν δίσταζε να σχεδιάζει βομβιστικές επιθέσεις.

Είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε αστυνομικό που έκανε τη δουλειά του και συνέλαβε μέλος τους κυκλώματος ενώ όπως αποκαλύπτει σήμερα η ΕΛ. ΑΣ, Ετοιμάζονταν να τοποθετήσουν βόμβα σε βάρος δικηγόρου.

Η οικονομική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνούσε το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ τα μέλη της είχαν κατορθώσει να διεισδύσουν σε θεσμούς, με την εμπλοκή ακόμα και εν ενεργεία αστυνομικού και υπαλλήλων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης

Σαφής δομή και «πιάτσες» διακίνησης

Η οργάνωση είχε ξεκάθαρη ιεραρχία:

Στην κορυφή, ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης.

Στη μεσαία βαθμίδα, οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές τροφοδοτούσαν τρεις βασικές «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866.

Στην καθημερινή διανομή, ομάδες μικροδιακινητών –κυρίως αλλοδαποί «street dealers»– αναλάμβαναν τη διακίνηση σε τουριστικά σημεία με μεγάλη κίνηση.

Παράλληλα, ολόκληρος ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, με τα μέλη να διαθέτουν προσωπικό πελατολόγιο.

Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών και βαρύς οπλισμός

Από τις έρευνες και τις κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και ακόμη και σε κελιά σωφρονιστικού καταστήματος, βρέθηκαν:

2,8 κιλά κοκαΐνης,

11,2 κιλά κάνναβης,

23 γραμμάρια ηρωίνης,

187 ναρκωτικά δισκία,

αναβολικές ουσίες,

16 δενδρύλλια κάνναβης,

9 ζυγαριές ακριβείας,

5 πολεμικά τυφέκια (Kalashnikov και M16),

12 πιστόλια, 2 περίστροφα και 14 καραμπίνες,

πάνω από 4.000 φυσίγγια,

δεκάδες αυτοκίνητα, δίκυκλα και ηλεκτρονικές συσκευές,

μετρητά σχεδόν 100.000 ευρώ.

Συνολικά, οι Αρχές έχουν καταγράψει περισσότερες από 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με τα μέλη της οργάνωσης να έχουν διακινήσει πάνω από 41 κιλά κάνναβης, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης.

Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης

Εκβιασμοί και... «πλυντήρια»

Η εγκληματική οργάνωση δεν περιοριζόταν στη διακίνηση ουσιών. Είχε αναπτύξει παράλληλο δίκτυο εκβιασμών σε βάρος επιχειρηματιών και φορέων, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υφαρπαγής περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με παράνομο κέρδος άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Τα κατασχεμένα

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία είχαν αναπτύξει δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με χρήση τραπεζικών συναλλαγών, διεθνών πλατφορμών πληρωμών και POS νόμιμων Επιχειρήσεων των μελών.

Τα κατασχεμένα

Η μεγάλη επιχείρηση

Η τελική φάση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, των Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και των Τ.Α.Ε., παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Το αποτέλεσμα:

33 συλλήψεις μέσα σε μία μέρα,

ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος,

συνολικά 49 κατηγορούμενοι,

16 προσωρινές κρατήσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο.

Τα κατασχεμένα

Στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, που κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων και "μαέστρος" της επιχείρησης Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, υπογράμμισε: «Αντιμετωπίσαμε μία από τις πιο σύνθετες εγκληματικές οργανώσεις των τελευταίων ετών. Με μεθοδικότητα και συνέπεια αποκαλύψαμε τη δομή της και αποτρέψαμε νέες επιθέσεις, προστατεύοντας την κοινωνία».

Τα κατασχεμένα

Ενώ η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Αστυνόμος Β’ Κωνσταντίνα Δημογλίδου πρόσθεσε: «Η υπόθεση αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα αλλά και την επικινδυνότητα τέτοιων οργανώσεων. Με στοχευμένες ενέργειες και πλήρη χαρτογράφηση, η Αστυνομία απέδειξε ότι μπορεί να αποδομήσει ακόμα και τα πιο ισχυρά δίκτυα».

Διαβάστε επίσης