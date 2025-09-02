Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το πολυπλόκαμο κύκλωμα 

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

Κατασχεμένα από τις αστυνομικές επιχειρήσεις για την μαφία της Κρήτης 

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από μέλη του κυκλώματος της περιβόητης μαφίας της Κρήτης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

«Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά», φέρεται να λέει ένας άνδρας σε συνομιλία, που αποκάλυψε το OPEN.

Δύο πρόσωπα έκπληξη

Δύο πρόσωπα έκπληξη συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η αποκάλυψη για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα θα προκαλέσει, λένε αξιωματικοί που χειρίστηκαν τη δικογραφία, «σεισμό» στην κοινωνία των Χανίων.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα μάλιστα θεωρείται σύμφωνα με τη δικογραφία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και στην υπόθεση με τα 175 στρέμματα πάνω από την περίφημη παραλία στο Σταυρό Χανίων. Υπόθεση για την οποία έχει υπάρξει προσφυγή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνοδού της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι πολύ υψηλά στη διοίκηση δημοσίου φορέα στα Χανιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο άτομο είχε συχνές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης παρέχοντας διευκολύνσεις κάποιες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συνελήφθησαν κατά την μεγάλη επιχείρηση που υπήρξε την Κυριακή όμως συμπεριλαμβάνονται, λένε οι πληροφορίες, στη δικογραφία και όταν αυτή παραδοθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να τους ασκηθούν διώξεις.

Συγχαρητήρια από Χρυσοχοΐδη

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοδΐδης, έδωσε τα συγχαρητήριά του στην ΕΛ.ΑΣ. και στην υποδιεύθυνση της Κρήτης για την εξάρθρωση της εγκληματικός οργάνωσης.

«Θέλω να συγχαρώ την τοπική διεύθυνση αστυνομίας τους άντρες και τις γυναίκες της υπηρεσίας αυτής οι οποίοι εξάρθρωσαν μια πολυάριθμα επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται ότι διέπραττε σοβαρά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει τον επαγγελματισμό, την ικανότητα και την αφοσίωση των αστυνομικών αυτών στο καθήκον τους και την ικανότητα τους να διεισδύουν σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις προκειμένου να της εξαρθρώσουν. Για μας η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα καθώς και βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατικής μας πολιτείας και κοινωνίας».

