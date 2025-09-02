Μαφία της Κρήτης: 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το μεγάλο κύκλωμα της Κρήτης. Ένα από τα βασικά αρχηγικά μέλη έχοντας ως βασική του συνεργό τη σύζυγό του είχαν μετατρέψει τη διακίνηση ναρκωτικών σε… οικογενειακή επιχείρηση, με έσοδα που ξεπερνούσαν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο αρχηγός δεν δρούσε ποτέ μόνος. Χρησιμοποιούσε τη γυναίκα του αλλά και έμπιστους συνεργούς για να πραγματοποιούν τις παραδόσεις. Το δίκτυο λειτουργούσε με τέτοια μεθοδικότητα που ακόμη και οι λογαριασμοί του σπιτιού τους – ρεύμα, νερό, ανακαινίσεις – πληρώνονταν από τα «μαύρα» χρήματα της κοκαΐνης.

Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Πληρωμές με IRIS και… «ανέπαφες» συναλλαγές

Αντί για μετρητά χέρι με χέρι, οι πελάτες πλήρωναν με IRIS, δίνοντας έτσι την ψευδαίσθηση μιας «νόμιμης» συναλλαγής. Ακόμα πιο εντυπωσιακός ήταν ο τρόπος παράδοσης: ο «εγκέφαλος» άφηνε τη δόση σε προκαθορισμένο σημείο ή μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ξεκλείδωνε εξ αποστάσεως. Ο πελάτης έπαιρνε το «πακέτο», άφηνε τα χρήματα και το όχημα ξανακλειδωνόταν.

Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης

Κώδικες και αντιπαρακολούθηση

Για να μπερδεύει τις αρχές, η ομάδα μιλούσε κυρίως μέσω Signal και χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις για τις ποσότητες ναρκωτικών όπως «μελάκι», «κλειδιά», «προσκλήσεις».

Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης

Η γεωγραφική «μοιρασιά»

Η δράση τους εκτεινόταν σε μεγάλη ακτίνα: από Σούδα μέχρι Πλατανιά, ενώ από τον Πλατανιά ως το Καστέλι είχαν αναλάβει αποκλειστικά εκείνοι τη διακίνηση. Η περιοχή είχε ουσιαστικά χωριστεί σε «ζώνες επιρροής».

Οι αριθμοί που σοκάρουν

Μέχρι τη σύλληψη του «εγκεφάλου», το ένα πλοκάμι της οργάνωση είχε:

πραγματοποιήσει περίπου 600 συναλλαγές,

διακινήσει τουλάχιστον 5 κιλά κοκαΐνης,

αποκομίσει πάνω από 500.000 ευρώ.

Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο πρόσωπα έκπληξη συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η αποκάλυψη για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα θα προκαλέσει, λένε αξιωματικοί που χειρίστηκαν τη δικογραφία, «σεισμό» στην κοινωνία των Χανίων.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα μάλιστα θεωρείται σύμφωνα με τη δικογραφία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και στην υπόθεση με τα 175 στρέμματα πάνω από την περίφημη παραλία στο Σταυρό Χανίων. Υπόθεση για την οποία έχει υπάρξει προσφυγή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνοδού της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι πολύ υψηλά στη διοίκηση δημοσίου φορέα στα Χανιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο άτομο είχε συχνές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης παρέχοντας διευκολύνσεις κάποιες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συνελήφθησαν κατά την μεγάλη επιχείρηση που υπήρξε την Κυριακή όμως συμπεριλαμβάνονται, λένε οι πληροφορίες, στη δικογραφία και όταν αυτή παραδοθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να τους ασκηθούν διώξεις.

Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

Οι εμπλεκόμενοι για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν κυρίως διαδικτυακές εφαρμογές όπως «WHATS APP», «IMO», «MESSENGER», «SIGNAL», «TELEGRAM» και «VIBER», ώστε να αποφεύγουν τυχόν καταγραφή των συνομιλιών τους από τις Αστυνομικές Αρχές.

Σε αρκετές τηλεφωνικές συσκευές των μελών της οργάνωσης παρατηρήθηκε η ρύθμιση «προσωρινών μηνυμάτων» σε διαδικτυακές εφαρμογές, κατά την οποία οι συνομιλίες διαγράφονταν οριστικά ύστερα από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα μέλη που είχαν αναλάβει την άμεση διάθεση ναρκωτικών ουσιών στις πιάτσες – τα «χέρια» της οργάνωσης, προκειμένου να αποφεύγουν τις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διέθεταν πάντα πάνω τους μικρή ποσότητα κάνναβης, ώστε να κατηγορηθούν για κατοχή και χρήση, ενώ είχαν μετατρέψει παρακείμενους χώρους, όπως για παράδειγμα θάμνους ή δημόσιες τουαλέτες σε επιτόπιες καβάτζες για άμεση προμήθεια και εν συνεχεία διάθεση ναρκωτικών ουσιών.

Ως επιπλέον μέτρο για να μην συλληφθούν κατά την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εφάρμοζαν συχνά «ανέπαφες» ύποπτες συναλλαγές στέλνοντας τους ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές να παραλάβουν την ναρκωτική ουσία από προκαθορισμένο σημείο και αφήνοντας αυτοί το χρηματικό αντίτιμο στο σημείο αυτό.

Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεχωρίζει ένας άνδρας που οι Αρχές θεωρούν «βασικό παίκτη» της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτός είναι ο δράστης που σε παλαιότερη ανάρτησή του στο Facebook είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του με τη λεζάντα: «Αν δεν έχεις στον ήλιο μοίρα, δοκίμασε τη νύχτα».

Ο φερόμενος αρχηγός

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και να αποσαφηνίσουν τους ρόλους κάθε εμπλεκομένου.

Ο φερόμενος Αρχηγός

Τα κατασχεμένα

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. φωτογραφία από την έφοδο που έκανε σε περιοχές στα Χανιά για την εξάρθρωση της μαφίας της Κρήτης. Όπως μπορείτε να δείτε από τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τα κατασχεμένα καλύπτουν ένα ολόκληρο δωμάτιο της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι αστυνομικοί βρήκαν όπλα, κυνηγετικά και πολεμικά τυφέκια, πιστόλια, πυρομαχικά, εξαρτήματα όπλων και θήκες, κουτιά με σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, χαρτονομίσματα σε ευρώ, κινητά τηλέφωνα, όπως και συσκευασίες με ναρκωτικά.

Τα κατασχεμένα της εγκληματικής οργάνωσης

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από μέλη του κυκλώματος της περιβόητης μαφίας της Κρήτης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

«Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά», φέρεται να λέει ένας άνδρας σε συνομιλία.

Ακολουθεί πρώτος διάλογος του κυκλώματος στην Κρήτη:

Αρχηγικό Μέλος : Δύο νομάτοι είστε ρε μ... ;

Μέλος : Ναι.

Αρχηγικό Μέλος : Εντάξει, στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει

τη σακούλα.

Μέλος : Ναι, ναι.

Στη συνέχεια και ένας δεύτερος διάλογος:

ΜΕΛΟΣ : Ναι έλα γιατί θέλω να σου πω κάτι τις.

ΜΕΛΟΣ : Τι έγινε;

ΜΕΛΟΣ : Ε, δε μπορώ να σου πω.

ΜΕΛΟΣ : Τι έγινε πράμα με το γείτονα;

ΜΕΛΟΣ: Όχι ρε.

ΜΕΛΟΣ : Α.

ΜΕΛΟΣ : Ε θέλω να σου πω κάτι για το σμαρτάκι σου.

ΜΕΛΟΣ : Έχεις signal;

ΜΕΛΟΣ : Όχι τι είναι αυτό;

ΜΕΛΟΣ : Ε ρε Μ.. κατέβασε το. Signal πήγαινε στο play

store και κατέβασε το αυτό.

ΜΕΛΟΣ : Στο viber σου στέλνω.

ΜΕΛΟΣ : Έλα Γεια.

Συγχαρητήρια από Χρυσοχοΐδη

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοδΐδης, έδωσε τα συγχαρητήριά του στην ΕΛ.ΑΣ. και στην υποδιεύθυνση της Κρήτης για την εξάρθρωση της εγκληματικός οργάνωσης.

«Θέλω να συγχαρώ την τοπική διεύθυνση αστυνομίας τους άντρες και τις γυναίκες της υπηρεσίας αυτής οι οποίοι εξάρθρωσαν μια πολυάριθμα επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται ότι διέπραττε σοβαρά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει τον επαγγελματισμό, την ικανότητα και την αφοσίωση των αστυνομικών αυτών στο καθήκον τους και την ικανότητα τους να διεισδύουν σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις προκειμένου να της εξαρθρώσουν. Για μας η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα καθώς και βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατικής μας πολιτείας και κοινωνίας».

Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

Ως ένα κύκλωμα μαμούθ χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί αυτό που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη χάρη στη σημαντική έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί που παρίσταναν τους σερβιτόρους.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και, όπως αποκάλυψε το MEGA, οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν τις 90 και σε αυτές θα περιλαμβάνονται και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα μάλιστα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Δηλαδή, ο αρχιμανδρίτης κατηγορείται για εκβίαση και ξυλοδαρμό συναδέλφου του, επίσης κληρικού. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα έφερνε στον ίδιο και τους συνεργούς του οικονομικό όφελος της τάξεως των 200.000 ευρώ.

Ο εν λόγω αρχιμανδρίτης είχε βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια στη θέση του θύματος. Τότε είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τους φερόμενους ως εγκεφάλους του κυκλώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τον είχαν υποχρεώσει να βεβαιώσει ψευδώς ότι μια έκταση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Σταυρού στα Χανιά δεν ανήκει στην Ιερά Μονή και κατόπιν τούτου με αυτό το έγγραφο που είχαν στα χέρια τους μπόρεσαν και την πούλησαν έναντι 2 εκατ. ευρώ σε Ισραηλινούς επενδυτές που θέλησαν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο.

Τα δύο αδέλφια μάλιστα κατηγορούνται ότι ήθελαν να εκλέξουν και τον δικό τους Μητροπολίτη. Υπάρχουν ενδείξεις μάλιστα ότι στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και στέλεχος νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί πάντως έχουν μέχρι τώρα προχωρήσει σε 49 συλλήψεις. Μάλιστα, η δράση του κυκλώματος ήταν πλούσια και περιελάμβανε ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς.

Από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης στη Μεγαλόνησο οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων, ωστόσο, και οι υπόλοιποι έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που έκαναν βρήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 11 κιλά χασίς, Καλάσνικοφ και άλλα βαριά όπλα και 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο και οι διασυνδέσεις της οργάνωσης, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Πώς ξετύλιξαν τη σπείρα

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται πριν 8 μήνες, τον Ιανουάριο του 2025 όταν η πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ αποφάσισε να προβεί σε σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα κλιμάκια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, θέτοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Αποτελούσε κοινό μυστικό ότι η αντιμετώπιση των σκληρών ποινικών που λυμαίνονται το νησί δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό και επελέγη μία ομάδα πολύ έμπειρων και ικανών αξιωματικών από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών (σ.σ. και άλλες υπηρεσίες της Ασφάλειας στην Αττική) για να αναλάβει να «σπάσει το απόστημα». Ήδη, από τις πρώτες εβδομάδες παρουσίας τους στα Χανιά, ξεκίνησαν οι συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά, που σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές αποτέλεσαν και την αρχή της μεγάλης επιχείρησης της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, δύο αστυνομικοί υποδύθηκαν τους σερβιτόρους και χωρίς κανείς να το ξέρει κατάφεραν και συνέλαβαν ουσιαστικά στην αποκάλυψη της μαφίας της Κρήτης.

Όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Το κάθε μέλος έπαιρνε το μερίδιό του, όμως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που θεωρούνται οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το κύκλωμα της Κρήτης

Το μεσημέρι της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου βρέθηκε στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε.