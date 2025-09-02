Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

O νομός των Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε εγκληματική υποομάδα

Κατερίνα Ρίστα

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται, ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν κυρίως διαδικτυακές εφαρμογές όπως
«WHATS APP», «IMO», «MESSENGER», «SIGNAL», «TELEGRAM» και «VIBER», ώστε να αποφεύγουν τυχόν καταγραφή των συνομιλιών τους από τις Αστυνομικές Αρχές.

Σε αρκετές τηλεφωνικές συσκευές των μελών της οργάνωσης παρατηρήθηκε η ρύθμιση «προσωρινών μηνυμάτων» σε διαδικτυακές εφαρμογές, κατά την οποία οι συνομιλίες διαγράφονταν οριστικά ύστερα από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα μέλη που είχαν αναλάβει την άμεση διάθεση ναρκωτικών ουσιών στις πιάτσες – τα «χέρια» της οργάνωσης, προκειμένου να αποφεύγουν τις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διέθεταν πάντα πάνω τους μικρή ποσότητα κάνναβης, ώστε να κατηγορηθούν για κατοχή και χρήση, ενώ είχαν μετατρέψει παρακείμενους χώρους, όπως για παράδειγμα θάμνους ή δημόσιες τουαλέτες σε επιτόπιες καβάτζες για άμεση προμήθεια και εν συνεχεία διάθεση ναρκωτικών ουσιών.

ΚΡΗΤΗ

Ως επιπλέον μέτρο για να μην συλληφθούν κατά την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εφάρμοζαν συχνά «ανέπαφες» ύποπτες συναλλαγές στέλνοντας τους ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές να παραλάβουν την ναρκωτική ουσία από προκαθορισμένο σημείο και αφήνοντας αυτοί το χρηματικό αντίτιμο στο σημείο αυτό.

ΚΡΗΤΗ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από μέλη του κυκλώματος της περιβόητης μαφίας της Κρήτης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

«Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά», φέρεται να λέει ένας άνδρας σε συνομιλία.

Ακολουθεί πρώτος διάλογος του κυκλώματος στην Κρήτη:

Αρχηγικό Μέλος : Δύο νομάτοι είστε ρε μ... ;
Μέλος : Ναι.
Αρχηγικό Μέλος : Εντάξει, στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει
τη σακούλα.
Μέλος : Ναι, ναι.

Στη συνέχεια και ένας δεύτερος διάλογος:
ΜΕΛΟΣ : Ναι έλα γιατί θέλω να σου πω κάτι τις.
ΜΕΛΟΣ : Τι έγινε;
ΜΕΛΟΣ : Ε, δε μπορώ να σου πω.
ΜΕΛΟΣ : Τι έγινε πράμα με το γείτονα;
ΜΕΛΟΣ: Όχι ρε.
ΜΕΛΟΣ : Α.
ΜΕΛΟΣ : Ε θέλω να σου πω κάτι για το σμαρτάκι σου.
ΜΕΛΟΣ : Έχεις signal;
ΜΕΛΟΣ : Όχι τι είναι αυτό;
ΜΕΛΟΣ : Ε ρε Μ.. κατέβασε το. Signal πήγαινε στο play
store και κατέβασε το αυτό.
ΜΕΛΟΣ : Στο viber σου στέλνω.
ΜΕΛΟΣ : Έλα Γεια.

