Μαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό

Ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Power Talk, έδωσε εξηγήσεις σχετικά με τη συνομιλία που είχε με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, την οποία κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι όντως συνομίλησε μαζί του, εξηγώντας ότι τον γνώριζε από παλιά, από την εποχή που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως είπε, αν και αρχικά δέχτηκε να μεσολαβήσει, τελικά δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια. «Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε ξανασήκωσα τηλέφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η δικογραφία αποκαλύπτει ασύλληπτες παράνομες μπίζνες των μαφιόζων στην Κρήτη, με πρωταγωνιστές δύο αδελφούς που θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» της οργάνωσης, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και beach bar στο Σταυρό Χανίων.

Σύμφωνα με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, τα δύο αδέλφια φέρονται να μεσολάβησαν ώστε να προωθηθεί στην ενθρόνιση Μητροπολίτη Κυδωνίας συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης της επιλογής τους. Το «αντάλλαγμα» δεν θα ήταν χρηματικό, αλλά τα… ιερά οστά του Αγίου Λαζάρου, τα οποία ο αρχιμανδρίτης είχε στην κατοχή του.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία του φερόμενου αρχηγού της μαφίας με τον Πάνο Καμμένο, όπως έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ., στον οποίο γίνεται λόγος για τον ρόλο των Αμερικανών και την ενδεχόμενη στήριξή τους στην υπόθεση.

Σε κάποιο σημείο ο Καμμένος ακούγεται να λέει: «Αν εξαρτάται από τους Αμερικανούς, εγώ το καθαρίζω».

Οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί. Τα αδέλφια φέρονται να εκβίαζαν επιχειρηματία των Χανίων, απειλώντας ότι θα δώσουν στη δημοσιότητα, μέσω δημοσιογράφου, προσωπικό υλικό αρχιμανδρίτη που είχαν στην κατοχή τους, αν δεν τους κατέβαλε χρήματα. Ο επιχειρηματίας δεν ενέδωσε και προσέφυγε στην αστυνομία.

Ο επίμαχος διάλογος με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω,

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

