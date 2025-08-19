Απόστολος Γκλέτσος: Μετά την παραίτηση από την Περιφέρεια διακοπές στη Μύκονο

Ο Απόστολος Γκλέτσος απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο, λίγο μετά την παραίτησή του από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας.

Η κάμερα του Mykonos Live TV, τον συνάντησε στο μπαρ Aroma στα Ματογιάννια, όπου χαλάρωσε με φίλους και μίλησε στην κάμερα. Ο ηθοποιός της σειράς «Η γη της ελιάς» και πρώην δήμαρχος Στυλίδας ανέφερε ότι επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Μύκονο και ότι το νησί τον εντυπωσίασε περισσότερο απ’ όσο περίμενε. Παρότι παραμένει γοητευτικός, ο ίδιος είπε πως δεν δέχεται φλερτ και ποτέ δεν βίωσε υπερβολικές εκδηλώσεις θαυμασμού από γυναίκες. Σχετικά με την παραίτησή του, τόνισε πως «όλα κάποτε τελειώνουν».