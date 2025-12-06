«Υπόκλιση» στο Telekom Center Athens από τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ

Ο διάσημος σκηνοθέτης μίλησε στο CLUB 1908 και εξέφρασε την άποψη πως η έδρα του Παναθηναϊκού είναι καλύτερη από πολλά γήπεδα του ΝΒΑ.

Newsbomb

«Υπόκλιση» στο Telekom Center Athens από τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι διάσημος σκηνοθέτης και έχει βάση του τις ΗΠΑ. Ειδικά το Λος Άντζελες, όπου και μεγάλωσε με τους Λέικερς. Έχει βρεθεί στα κορυφαία γήπεδα του ΝΒΑ και φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens στο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια.

Όπως τόνισε στο «CLUB 1908», πρόκειται για μία απ’ τις ομορφότερες αρένες που έχει βρεθεί, ξεπερνώντας πολλά απ’ τα γήπεδα του ΝΒΑ.

Αναλυτικά:

Για το πώς του φαίνεται το Telekom Center Athens: «Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό και καταπληκτικό και συγκλονιστικό. Και έλεγα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο που με έφερε εδώ: "Αυτό είναι...". Ξέρετε μεγάλωσα στο Λος Άντζελες και έχω πάει σε όλους τους αγώνες στο Forum, στο θρυλικό Forum και στην Crypto Arena των Λος Άντζελες Λέικερς. Εκεί μεγάλωσα. Οπότε λέω,αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω την Ελλάδα ένα γήπεδο που είναι καταπληκτικό. Σαν περιβάλλον του ΝΒΑ. Και φυσικά, ως προς τον κόσμο, όπως λένε οι Σέρβοι και Σλοβένοι φίλοι μας, είναι η καλύτερη αρένα στον κόσμο για να δεις παιχνίδι. Θα έλεγα ότι είναι καλύτερη από πολλές αρένες του ΝΒΑ. Έχω πάει σε πολλές, στο Ντιτρόιτ, στη Βοστώνη. Έχω πάει στο Boston Garden, έχω πάει στο Μαϊάμι, έχω πάει παντού. Το Staples Center, που τώρα είναι Crypto, είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά αυτό το setup, όταν μπαίνεις μέσα, οι άνθρωποι, τα VIP Lounges, το προσωπικό, είναι φοβερά. Οπότε, θα έλεγα, σίγουρα, από τα κορυφαία στην Ευρώπη».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR: «Ο κόσμος είναι σε άλλο επίπεδο. Οι φίλαθλοι του ΝΒΑ μπορεί να είναι καλοί στην τέταρτη περίοδο και στα playoffs, αλλά εδώ, κάθε παιχνίδι είναι σαν Game 7 σε Celtics-Lakers. Δεν υπάρχει εμπειρία και ατμόσφαιρα σαν αυτή».

Για το Final-Four που επιστρέφει στην Αθήνα και στο «σπίτι» του «τριφυλλιού» και αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρεθεί σε αυτό για τρίτη συνεχόμενη φορά: «Σίγουρα θα το ήλπιζα. Το όνειρό μου είναι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό εδώ, στον τελικό, να πάει καλά το παιχνίδι στην παράταση και να κερδίσουμε με τον Σλούκα ή οποιονδήποτε να σουτάρει τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αυτό ήλπιζα και πέρσι. Αλλά ναι, πιστεύω θα είμαστε εδώ».

Για το πώς είναι ένας Έλληνας να δουλεύει στο Hollywood: «Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου έπαιζε για τον Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο. Πάντα ερχόμουν διακοπές με τον παππού, την γιαγιά, έπαιζα ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Για εμένα πάντα η Ελλάδα είναι το μέρος που θέλω. Χτίζω σπίτι στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο. Εγώ θα τελειώσω εδώ. Και το Hollywood είναι κάπως σε κάθοδο πλέον. Το Λος Άντζελες μαραζώνει. Οπότε, η Ελλάδα είναι το μέλλον μου».

Για το αν υπάρχει κάποιος ηθοποιός ή σκηνοθέτης που έχει στην καρδιά του: «Θα ήθελα να δουλέψω με τον Λάνθιμο, αν και τον είδα στο ΣΕΦ τις προάλλες, οπότε δεν ξέρω. Έχω τον Αλεξάντερ Πέιν, που είναι στην πραγματικότητα Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Είναι επίσης Ελληνοαμερικανός. Μόλις πήρε το ελληνικό του διαβατήριο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες. Έχω κάνει πέντε ταινίες μαζί του και θα κάνουμε ταινίες στην Ελλάδα στο μέλλον, σίγουρα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:21ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: «Η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη»

19:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 παιδιών του

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Αυτή την ώρα η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου

19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το wrapped του Μητσοτάκη για το 2025: «Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Έβρεξε» σοβάδες στο κέντρο της πόλης - Τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ

18:58MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και η σημειολογία του «βασιλικού θεωρείου»

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό: Νεκρός εργάτης που έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικοδομής

18:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: «Περίπατος» με μπροστάρη Ελ Κααμπί για το +5

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

18:37LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Χόρεψε ζεϊμπέκικο σε νυχτερινό μαγαζί και καταχειροκροτήθηκε από τους θαμώνες

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολες νίκες για ΠΑΟΚ και Προμηθέα

18:14LIFESTYLE

Katy Perry: «Επισημοποίησε» την σχέση της με τον Justin Trudeau μέσω Instagram αναρτώντας την πρώτη κοινή τους φωτογραφία

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στο Newsbomb: «Οι δικηγόροι χρειάζονται στήριξη - Δεν είναι πραγματική εικόνα η τηλεόραση»

18:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Υπόκλιση» στο Telekom Center Athens από τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ

18:00ΥΓΕΙΑ

Τέσσερις τροφές που πρέπει να αποφεύγετε να τρώτε μαζί με τον καφέ

17:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νικόλαος: Γιατί θεωρείται προστάτης των ναυτικών

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Εν Αθήναις» συγκίνηση με το βλέμμα στο μέλλον

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 20χρονης

17:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Μετά τον Byron τι; Αντικυκλώνας απλώνει προστατευτική ομπρέλα, σταματούν οι βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό: Νεκρός εργάτης που έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικοδομής

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Μασκ για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο Χ: «Καταργήστε την ΕΕ» 

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Μετά τον Byron τι; Αντικυκλώνας απλώνει προστατευτική ομπρέλα, σταματούν οι βροχές

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Μοσχάτου στο Newsbomb.gr: «Από τα ξημερώματα λεωφορείο του δήμου θα μεταφέρει επιβάτες από και προς τον ΗΣΑΠ»

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – «Ελάτε συντεταγμένα με συγκεκριμένα αιτήματα», απαντά ο Μητσοτάκης

16:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Το... καυστικό σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για την αναβολή στο ΣΕΦ

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτοιμη για το... πολικό εξπρές η Αμερική - Στο «περίμενε» η Ευρώπη

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ