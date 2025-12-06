Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: «Οι δικηγόροι χρειάζονται στήριξη - Δεν είναι πραγματική εικόνα η τηλεόραση»

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μιλάει για τη μάχη του δεύτερου γύρου των εκλογών του ΔΣΑ, καταθέτει τις προτάσεις του για την επόμενη ημέρα και σχολιάζει τα ερωτήματα που τέθηκαν από τον Ζώη Σταυρόπουλο: «Θεωρείται κακό να κάνει κάποιος τη δουλειά του;»





Την αισιοδοξία του για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, εκφράζει στο Newsbomb.gr ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Αντίπαλός του είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο οποίος στον πρώτο γύρο συγκέντρωσε ποσοστό 22,46% (3.015 ψήφοι), έναντι 18,84% (2.526 ψήφοι) του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου.

«Η μάχη θα είναι αμφίρροπη, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές υποψηφιότητες για τον Σύλλογό μας. Και οι δύο έχουμε απευθύνει πρόσκληση στους συναδέλφους να συμμετάσχουν. Ελπίζουμε όλοι να προσέλθουν στις κάλπες. Μόνο μία παράταξη, η Αγωνιστική Συσπείρωση, προτίθεται να μην συμμετάσχει ή να ψηφίσει λευκό. Στον πρώτο γύρο η συμμετοχή έφτασε το 56%. Ήδη αρκετοί συνυποψήφιοί μου από τον πρώτο γύρο, όπως οι κ.κ. Καμπαγιάννης και Σοφός, έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να με στηρίξουν», δήλωσε ο κ. Κουτσόλαμπρος.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα στον ΔΣΑ, υπογράμμισε ότι στόχος του είναι «ένας ανοιχτός, διαφανής και αγωνιστικός σύλλογος». Όπως εξήγησε, «πρέπει να στηρίξουμε τους συναδέλφους που έχουν ανάγκη. Δεν είναι μόνο οι δικηγόροι που βγαίνουν στην τηλεόραση. Υπάρχουν συνάδελφοι με οικονομικές δυσκολίες και ο Σύλλογος οφείλει να σταθεί δίπλα τους. Παράλληλα, το δημογραφικό πρόβλημα πλήττει και τον κλάδο μας. Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να συνδυάσει τη μητρότητα με τη δικηγορία και χρειάζεται να τη στηρίξουμε».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε βασικούς στόχους και διεκδικήσεις που αφορούν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα. «Μεταξύ άλλων διεκδικούμε:

  • Κατάργηση των άδικων τεκμηρίων.
  • Αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ και μείωση του συντελεστή.
  • Φοροαπαλλαγές για γονείς.
  • Αύξηση της αξίας των γραμματίων προείσπραξης.
  • Κατώτατη αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα.
  • Υποχρεωτική παράσταση στα συμβόλαια.
  • Έκδοση διαταγών πληρωμής.
  • Καλύτερες συντάξεις.
  • Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων, με αποσύνδεση από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Όπως σημείωσε ο υποψήφιος πρόεδρος, «ο ΔΣΑ πρέπει να είναι ανεξάρτητος, πάντα στο πλευρό της κοινωνίας. Μια νησίδα ανεξαρτησίας και πυλώνας του κράτους δικαίου. Είναι ανάγκη να υπάρχει εκπρόσωπός μας σε όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Οι δικηγόροι στεκόμαστε πάντα δίπλα στην κοινωνία, έστω κι αν αυτό δεν προβάλλεται συχνά. Όπως πράξαμε την Παρασκευή στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, με τη δωρεάν νομική βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη και με πολλές ακόμη πρωτοβουλίες».

Απαντώντας στην ανάρτηση του συμβούλου Ζώη Σταυρόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι «το 2016 υπηρέτησε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί υπουργίας Γιώργου Κατρούγκαλου», ο κ. Κουτσόλαμπρος δήλωσε: «Θεωρείται κακό να κάνει κάποιος τη δουλειά του; Εκείνη την περίοδο είχα την ιδιότητα του διευθυντή του ΕΤΑΑ (Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων). Η αποχή των δικηγόρων είχε σταματήσει και μου ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2016, μαζί με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, να συμβάλω στη δημιουργία του ΕΦΚΑ, ο οποίος θα λειτουργούσε από 1/1/2017. Μόλις ολοκλήρωσα το έργο μου αποχώρησα και εντάχθηκα στη νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, όπου βρίσκομαι έως σήμερα».

