Εκλογές ΔΣΑ: Τα τελικά αποτελέσματα – Ποιοι θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο

Στον β΄ γύρο των δικηγορικών εκλογών της Αθήνας πέρασαν Δ. Αναστασόπουλος και Α. Κουτσόλαμπρος

Newsbomb

Εκλογές ΔΣΑ: Τα τελικά αποτελέσματα – Ποιοι θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο
INTIME NEWS
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στον β΄ γύρο, που θα γίνει 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025, πέρασαν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος που έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος που έλαβε ποσοστό 18,84 % (2.526 σταυρούς). Η διαφορά μεταξύ των δυο πρώτων είναι της τάξης του 3,65 %.

Ειδικότερα, η σειρά κατάταξης σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης, εκτός των κ.κ. Αναστασόπουλου και Κουτσόλαμπρου, έχει ως εξής:

  • Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 15,42% (2.067 σταυρούς)
  • Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 14,59% (1.956)
  • Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 13,44% (1.801)
  • Θωμάς Καμενόπουλος με 7,46% (1.000)
  • Αντώνης Αντανασιώτης με 4,23% (567)
  • Θέμης Σοφός με 3,53% (473).

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος δήλωσε: «Οι δικηγόροι της Αθήνας κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για αλλαγή. Για αλλαγή σελίδας στον ΔΣΑ, για αλλαγή παραδείγματος στην εκπροσώπηση μας. Το ευχαριστώ είναι λίγο για τους χιλιάδες συναδέλφους που τίμησαν τους συνδυασμούς και εμένα προσωπικά με την προτίμησή τους, δίνοντάς μας μια ισχυρή πλειοψηφία και μια άνετη πρώτη θέση. Τους διαβεβαιώνω ότι θα πράξω κάθετι δυνατό για να τιμήσουμε στο έπακρο την εμφατική εμπιστοσύνη τους».

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος ευχαρίστησε επίσης κάθε δικηγόρο της Αθήνας που προσήλθε στην κάλπη, τονίζοντας «ότι η συμμετοχή αυτή στέλνει, και στην πολιτεία και στην κοινωνία, ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα παρουσίας και πάνω από όλα ενότητας των δικηγόρων, δείχνοντας ότι την επόμενη ημέρα θα είναι αδιάσπαστοι».

Και προσέθεσε: «Οφείλω ακόμη να ευχαριστήσω και τους ανθυποψηφίους μου, γιατί νομίζω ότι καταφέραμε να αντιπαρατεθούμε με μετριοπάθεια και καταλλαγή, διδάσκοντας πολιτικό πολιτισμό. Και να τους συγχαρώ για τον αγώνα τους, διαβεβαιώνοντας τους ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία τους και στην ομοψυχία στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο».

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κλείνοντας τη δήλωσή του, κάλεσε τους δικηγόρους να συμμετάσχουν μαζικά και στον δεύτερο γύρο: «Έγινε το πρώτο βήμα, μένει ένα ακόμη. Καλώ όλες και όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν μαζικά και στις κάλπες της επόμενης Κυριακής. Και τους καλώ να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε αναλάβει, επιλέγοντας όχι μόνο εμένα προσωπικά ως πρόεδρο, αλλά το πρόγραμμα που έχουμε προτάξει. Με αυτό κατήλθα στις αρχαιρεσίες, αυτό θα εφαρμόσω στην πράξη. Μακριά από τεχνητές διαιρέσεις, τους καλώ να με στηρίξουν για να βάλουμε όλοι μαζί τη δικηγορία όχι στην επόμενη τετραετία, αλλά στην επόμενη δεκαετία. Δεν περισσεύει κανείς και δεν θα μείνει πίσω κανείς. Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή στον ΔΣΑ, για τη δικηγορία που οραματιζόμαστε και που αξίζουμε, για τη δικηγορία που έχει ανάγκη ο τόπος και ο πολίτης».

Ο κ. Κουτσόλαμπρος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Με τη δύναμή σας περάσαμε στον τελικό γύρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί και πρέπει να είναι ζωντανός, διεκδικητικός και ουσιαστικός.

Η συμμετοχή σας απέδειξε ότι υπάρχει θέληση για έναν Σύλλογο πραγματικά ανεξάρτητο, που στέκεται δίπλα στους δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη, μακριά από εξουσίες και κομματικές εξαρτήσεις. Δώσαμε έναν αγώνα χωρίς υψηλές δαπάνες, χωρίς αφίσες, μαζικά τηλεφωνήματα ή μηνύματα στα κινητά· έναν αγώνα που οι δικηγόροι επιδοκίμασαν. Αυτό το ήθος μας χαρακτήρισε και θα μας χαρακτηρίζει σε κάθε μας βήμα.

Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με διαφάνεια, τόλμη και αποφασιστικότητα. Την επόμενη Κυριακή δεν ψηφίζουμε απλώς· επιλέγουμε το μέλλον του Συλλόγου μας. Επιλέγουμε έναν ΔΣΑ που εξελίσσεται, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του και παραμένει ανεξάρτητος, δυναμικός και παρεμβατικός απέναντι στις προκλήσεις.

Η απόφαση είναι στα χέρια όλων μας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τον ΔΣΑ ισχυρό, μαχητικό και πρωταγωνιστή. Για το παρόν. Για το μέλλον. Για όλους».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι

01:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκλογές ΔΣΑ: Τα τελικά αποτελέσματα – Ποιοι θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στα δάνεια του SAFE

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «κόκκινο» η Wall Street – Ομόλογα και μεταποίηση έφεραν πιέσεις στους δείκτες

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Υπό τον πλήρη έλεγχο της Μόσχας το Ποκρόφσκ και το Βοβτσάνσκ

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Πέγκυ Ζήνα: Ξεσήκωσε τη Λάρισα στην τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Με σκουπίδια από Αλβανία γέμισαν οι ακτές του Ντουμπρόβνικ - Χρειάστηκαν ημέρες για να τα καθαρίσουν οι αρχές

23:36WHAT THE FACT

Πώς να καθαρίσετε σε 10 λεπτά το Air Fryer σας

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 18χρονος βγήκε από ασθενοφόρο και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο

23:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Πολύ αισιόδοξη» η Ουάσινγκτον για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία - Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ την Τρίτη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κέρκυρα: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δημοτικό Συμβούλιο

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Σπίτια με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια έγιναν viral στο Tik Tok

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεσκόπιο απαθανατίζει κοσμική «πεταλούδα» με θερμοκρασία τους 450.000 βαθμούς Φαρενάιτ

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνευτική συμφωνία με την επίβλεψη Τραμπ θα υπογράψει η Ρουάντα και το Κονγκό

22:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναστασόπουλος: «Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή στον ΔΣΑ, για τη δικηγορία που οραματιζόμαστε»

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ολοκληρώθηκε ο Α' γύρος των εκλογών στον ΔΣΑ - Οι δυο υποψήφιοι του Β' γύρου

22:40LIFESTYLE

Ο Callum Turner το νέο φαβορί για τον ρόλο του «James Bond»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη ανήλικου μηχανόβιου Ρομά στο κέντρο της πόλης - Τον κυνηγούσαν 10 αστυνομικοί!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη ανήλικου μηχανόβιου Ρομά στο κέντρο της πόλης - Τον κυνηγούσαν 10 αστυνομικοί!

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 18χρονος βγήκε από ασθενοφόρο και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη ευθεία αναφορά συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα σε δημιουργία κόμματος

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Πέγκυ Ζήνα: Ξεσήκωσε τη Λάρισα στην τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σκέψεις των αγροτών να κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και του Βόλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ