Ολοκληρώθηκε ο Α' γύρος των εκλογών στον ΔΣΑ - Οι δυο υποψήφιοι του Β' γύρου

Οι δικηγόροι της Αθήνας ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο της αναμέτρησης και ανέδειξαν τους δύο υποψηφίους που θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στον δεύτερο γύρο της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στις κάλπες προσήλθαν 13.835 από τους 24.694 εγγεγραμμένους δικηγόρους, ποσοστό περίπου 56%, αντίστοιχο με τη συμμετοχή των εκλογών του 2021 που είχε φθάσει το 55%.

Από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν ως διεκδικητές της προεδρίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, που συγκέντρωσε περίπου 22,4%, προερχόμενος πολιτικά από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικώντας την ηγεσία του συλλόγου για τρίτη φορά, κατέγραψε ευρεία αναγνωρισιμότητα και σταθερή εκλογική βάση. Ο αντίπαλός του, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, πρώτος σε σταυρούς στις προηγούμενες εκλογές του 2021 και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, ενίσχυσε τη δυναμική του αγγίζοντας το 18,8%.

Στις επόμενες θέσεις ακολούθησαν:

Μιχάλης Καλατζόπουλος, με ποσοστό περίπου 15,4%,

Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος διατήρησε την ισχυρή παρουσία της Αριστεράς με περίπου 14,5%,

Αλέξανδρος Μαντζούτσος, που κατέγραψε περίπου 13,4%,

Θωμάς Καμενόπουλος, με 7,4%,

Αντώνης Αντανασιώτης (ΚΚΕ), με 4,2%,

και ο Θέμης Σοφός, με περίπου 3,2%.

Αντίστοιχα, στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί μεταξύ του νυν προέδρου Ηλία Κλάππα, ο οποίος συγκέντρωσε 48,3% και επιδιώκει ανανέωση της θητείας του, και του Πολυχρόνη Περιβολάρη, που έλαβε 24,3% και είχε αναμετρηθεί ξανά με τον Κλάππα το 2021.

Στη Θεσσαλονίκη, η εκλογική διαδικασία θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, με αντιπάλους τον εν ενεργεία πρόεδρο Δημήτρη Φινοκαλιώτη, ο οποίος συγκέντρωσε 28,3%, και τη Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, που κατέγραψε 18%.