Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - Δείτε εικόνες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Θα την ξαναστήσουμε, όπως την έφτιαξαν οι παππούδες μας, πέτρα την πέτρα», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο κύριος Τάσος Σκέρτζος κάτοικος των Μοιραιίκων Πάτρας, κοιτώντας τα καμένα ερείπια της εκκλησίας που μεγάλωσε γενιές.

Σήμερα, 14 Αυγούστου, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, οι κάτοικοι του χωριού στάθηκαν μπροστά στα αποκαΐδια της εκκλησίας του χωριού.

Με «σπασμένη» φωνή, μιλώντας στο Newsbomb, ο κύριος Τάσος περιέγραψε τη σκηνή που αντίκρισε και τη μάχη που έδωσε μαζί με άλλους κατοίκους.

«Η εκκλησία χτίστηκε το 1895 με κόπο και αγώνα. Ο παππούς μου παραχώρησε το προαύλιο όπου βρίσκεται. Εδώ έχω αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής… Από μικρό παιδί έτρεχα να χτυπήσω την καμπάνα στις γιορτές. Προχθές, ο δυνατός αέρας δεν μας άφησε να μεταφέρουμε ούτε τις εικόνες της Παναγίας, τα βλέπαμε όλα να καίγονται και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο κύριος Τάσος.

«Δεν ξέρω πού θα πάμε αύριο να γιορτάσουμε· ίσως απλώς να ανάψουμε ένα κεράκι κάπου αλλού. Είναι απίστευτο… προπαραμονή της Παναγίας και καταστράφηκαν όλα. Έχασα πενήντα ζώα, η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Εδώ βάφτισαν οι γονείς μας, εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Είναι ο χώρος που ερχόμασταν και καθόμασταν κάθε μέρα, να μιλήσουμε, να πιούμε έναν καφέ μετά τη λειτουργία. Σήμερα βλέπω μόνο στάχτες, καμένα ξύλα και σπασμένα τζάμια. Η μυρωδιά της καμένης πέτρας δεν φεύγει, πονάμε, θέλουμε να την ξαναφτιάξουμε».

«Θα την ξαναστήσουμε, όπως την έφτιαξαν οι παππούδες μας, πέτρα την πέτρα», ανέφερε ο κύριος Γιώργος.

Ένα μνημείο που χάθηκε στην πιο ιερή περίοδο του χρόνου

Η Κοίμηση της Θεοτόκου ήταν η μεγαλύτερη γιορτή του χωριού, κάθε χρόνο, το προαύλιο της εκκλησίας γέμιζε με κόσμο από την ευρύτερη περιοχή, τραγούδια, μυρωδιές από τα μαγειρέματα και χαρούμενες φωνές.

Φέτος, στη θέση τους υπάρχει σιωπή και καπνός. Το καμπαναριό, μισογκρεμισμένο, στέκει σαν μάρτυρας της καταστροφής. Τα καμένα στασίδια και το κατεστραμμένο τέμπλο μαρτυρούν την ένταση της φωτιάς, ενώ οι κάτοικοι κοιτάζουν το κενό όπου κάποτε βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

