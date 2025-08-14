Φωτιά στην Αχαΐα: «Δεν γίνεται η Πάτρα να έχει μόνο έναν πυροσβεστικό σταθμό» – Νέες καταγγελίες

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Βασίλης Φερτάκης, μίλησε εχθές (13/08) για τα ενεργά μέτωπα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι πυροσβέστες καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν τρία διαφορετικά μέτωπα στην Πάτρα, σε συνδυασμό με τους πολύ δυνατούς ανέμους, μιλώντας στο 1ο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση πώς το μέτωπο διένυσε τόσο μεγάλη απόσταση και ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτό, σημείωσε πως «μιλάμε για μεικτή βλάστηση, μορφολογία εδάφους και βέβαια τεράστια ένταση ανέμων. Το θέμα δεν είναι σχεδιασμού – συντονισμού. Πρόκειται για θέμα σχεδιασμού της πολιτικής ηγεσίας. Δεν νοείται σε μία περιοχή όπως η Δυτική Ελλάδα, αποδεδειγμένα τεράστιας επικινδυνότητας με μεγάλα συμβάντα στην περιοχή, να μην έχεις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Βασίλης Φερτάκης.

«Τι γίνεται ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα αλλά και παλαιότερα; Διασκορπίζουμε δυνάμεις παντού. Γυρνώντας από την Ηλεία και την πυρκαγιά στον Πύργο, ξέσπασε η φωτιά στην Αχαΐα. Είχαμε δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή και πιο μακριά όπως στα Κύθηρα και τη Χίο. Το παράδοξο είναι ότι δεν περισσεύουν οι δυνάμεις. Η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, έχει έναν μάχιμο πυροσβεστικό σταθμό.

Έναν. Έναν, ο οποίος έχει περίπου 60 μόνιμους πυροσβέστες, όλους μαζί. Μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες, προσπαθούμε και παλεύουμε παντού. Ένα μόνιμο, διαχρονικό και πάγιο αίτημα στη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία, που είναι στην εξουσία από το 2019 –μας το έχει υποσχεθεί κατά κόρον– είναι ένας ακόμη μάχιμος πυροσβεστικός σταθμός», επεσήμανε ακόμη.

