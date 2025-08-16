Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 20χρονου μοτοσικλετιστή στην Τσιμισκή- Παραβίασε 10 κόκκινα φανάρια

Συνελήφθη χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη 20χρονος, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στην οδό Τσιμισκή με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παραβιάζοντας δέκα ερυθρούς σηματοδότες και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Τον 20χρονο εντόπισαν περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή Παλαιού Σταθμού, όταν η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

