Αλεξανδρούπολη: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών σώθηκε από ναυαγοσώστρια σε παραλία της Αλεξανδρούπολης.

Το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου το απόγευμα, σε παραλία κάτω από ξενοδοχείο μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Νέας Χηλής.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και αμέσως επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ευτυχώς στο σημείο υπήρχε ναυαγοσώστρια που έσπευσε στο σημείο και εκτέλεσε ΚΑΡΠΑ στο παιδί.

Ως αποτέλεσμα το μικρό κοριτσάκι, ανέκτησε τις αισθήσεις της και παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

