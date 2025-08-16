Φωτιά τώρα στο Λιβάρτζι Αχαΐας - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά τώρα στο Λιβάρτζι Αχαΐας - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στην Αχαΐα, στην περιοχή Λιβάρτζι.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνετια ότι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

