Φωτιά τώρα στο Λιβάρτζι Αχαΐας - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στην Αχαΐα, στην περιοχή Λιβάρτζι.
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.
Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σημειώνετια ότι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
