Φωτιά τώρα στο Λιβάρτζι Αχαΐας - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στην Αχαΐα, στην περιοχή Λιβάρτζι.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Δείτε το βίντεο του Foercast Weather Greece

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνετια ότι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

