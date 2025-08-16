Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ελαιώνα Πύργου – Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Λήξη συναγερμού στον Ελαιώνα (Μαλαπάσι) του δήμου Πύργου, όπου το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση και ελαιώνα, απειλώντας σπίτια.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, περίπου στις 2 το μεσημέρι το μέτωπο της φωτιάς οριοθετήθηκε πλήρως, πριν προλάβει να επεκταθεί σε μεγαλύτερη περιοχή. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης.

Παρότι ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις συνθήκες.

