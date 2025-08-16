Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ελαιώνα Πύργου – Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ισχυρή δύναμη της Πυροσβετσικής παραμένει στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις
Λήξη συναγερμού στον Ελαιώνα (Μαλαπάσι) του δήμου Πύργου, όπου το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση και ελαιώνα, απειλώντας σπίτια.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, περίπου στις 2 το μεσημέρι το μέτωπο της φωτιάς οριοθετήθηκε πλήρως, πριν προλάβει να επεκταθεί σε μεγαλύτερη περιοχή. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης.
Παρότι ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις συνθήκες.
