Σφακιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο οδηγός

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το όχημα που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην περιοχή των Σφακίων και συγκεκριμένα στον δρόμο Καλλικράτη – Φραγκοκάστελλου.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και στην συνέχεια έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος. Στο όχημα επέβαινε ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι παρακάτω εικόνες αποτυπώνουν την σφοδρότητα της πρόσκρουσης καθώς το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς:

Ο ηλικιωμένος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υποβλήθηκε χθες βράδυ σε χειρουργική επέμβαση.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ατύχημα δεν φαίνεται να ενεπλάκη άλλο όχημα.

