Μαίνεται η φωτιά στον Αμάραντο Κόνιτσας - Στη μάχη της κατάσβεσης και ο στρατός

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στον Αμάραντο Κόνιτσας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεσή της.

Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο στρατός, σύμφωνα με το epirusgate.gr.