Xίος: «Κάηκαν όλα, το νησί είναι μαύρο, δεν έχουμε τίποτα» - Η απόγνωση κατοίκου στο Newsbomb

Στη Βολισσό Χίου, ο Γιώργος Μαύρος έχασε μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής

Στιγμιότυπο από περιοχή της βορειοδυτικής Χίου

Στη Βολισσό της Χίου, η μεγάλη φωτιά άφησε πίσω της εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ο Γιώργος Μαύρος, κάτοικος του χωριού, περιέγραψε στο Newsbomb.gr με τρεμάμενη φωνή την τραγωδία που έζησε: «Τα πάντα είναι μαύρα, το πράσινο νησί μας έγινε μαύρο… Εκεί ζούσα μια ζωή, και τώρα τελείωσε. Τελείωσαν όλα».

«Μόνο το αμάξι έμεινε, όλα τα υπόλοιπα έγιναν στάχτη», περιγράφει συγκινημένος. «Μόνος πάλευα και με τράβηξε ένας φίλος, με έσωσε, γιατί δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Βοήθησα όσο μπορούσα, αλλά όλα τα πράγματα του παιδιού μου καταστράφηκαν. Προσπαθήσαμε να σώσουμε τα σπίτια των συμπολιτών μας, αλλά δεν τα καταφέραμε. Καήκαν όλα. Έχουμε "βυθιστεί" στο σκοτάδι, δεν έχουμε ρεύμα καθόλου», λέει ο κύριος Γιώργος στο Newsbomb.gr.

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Εξαντλητική μάχη, έδιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες και εθελοντές στη Καμπιά Χίου, για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο

Eurokinissi

Αυτή την ώρα στη Χίο, ενεργό παραμένει το πύρινο μέτωπο μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά. Μετά από μια δύσκολη νύχτα, όπου πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη κοντά στο Λεπτόποδα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά στη δασική περιοχή δυτικά του χωριού Καμπιά.

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Στη Βολισσό πολλά σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα

Eurokinissi

Να σημειωθεί ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την προσπάθεια των πυροσβεστών για κατάσβεση καθώς οι άνεμοι σήμερα είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Αποκαρδιωτική η εικόνα της επόμενης ημέρας στη Χίο

Eurokinissi

