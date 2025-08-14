Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες σε Κηπουριές, Καμπιά και Φυτά

Με σύμμαχο τον άνεμο, που έχει κοπάσει, δίνουν για τρίτο εικοσιτετράωρο τη «μάχη» για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Χίο όλες οι Πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού, μαζί με τις ενισχύσεις που παραμένουν αλλά και δεκάδες εθελοντές, κατοίκους και επισκέπτες.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/08), οι δυνάμεις αυτές ενισχύονται με 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, που επιχειρούν στο μέτωπο.

Αυτήν την ώρα, εστίες εντοπίζονται στις Κηπουριές, τα Φυτά και τα Καμπιά.

Οι οικισμοί παραμένουν τυπικά υπό εκκένωση, ενώ, είναι φανερό ότι πανικός επικρατεί και στο Κέντρο Συντονισμού, αφού εστάλη ειδοποίηση στους κατοίκους της Παρπαριάς να εκκενώσουν το χωριό προς την Βολισσό, την ώρα που η Βολισσός δεν διαθέτει πλέον καμιά υποδομή, όπως μεταδίδει το alithia.gr.

