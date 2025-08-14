Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες σε Κηπουριές, Καμπιά και Φυτά

Η πυρκαγιά που είναι ακόμη σε εξέλιξη στη Χίο, καίει σε δύσβατο σημείο σε Κηπουριές, Φυτά και Καμπιά

Newsbomb

Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες σε Κηπουριές, Καμπιά και Φυτά
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σύμμαχο τον άνεμο, που έχει κοπάσει, δίνουν για τρίτο εικοσιτετράωρο τη «μάχη» για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Χίο όλες οι Πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού, μαζί με τις ενισχύσεις που παραμένουν αλλά και δεκάδες εθελοντές, κατοίκους και επισκέπτες.

Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.
Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.
Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.
Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/08), οι δυνάμεις αυτές ενισχύονται με 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, που επιχειρούν στο μέτωπο.

Αυτήν την ώρα, εστίες εντοπίζονται στις Κηπουριές, τα Φυτά και τα Καμπιά.

Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.
Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.
Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.
Φωτιά στη Χίο: Τρίτη μέρα.

Οι οικισμοί παραμένουν τυπικά υπό εκκένωση, ενώ, είναι φανερό ότι πανικός επικρατεί και στο Κέντρο Συντονισμού, αφού εστάλη ειδοποίηση στους κατοίκους της Παρπαριάς να εκκενώσουν το χωριό προς την Βολισσό, την ώρα που η Βολισσός δεν διαθέτει πλέον καμιά υποδομή, όπως μεταδίδει το alithia.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΕΛΛΑΔΑ

Υπο μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

13:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρόκριση με κάθε… τρόπο και φουλ για ταμείο!

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες σε Κηπουριές, Καμπιά και Φυτά

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε στα 78 του χρόνια ο σκηνοθέτης και θεωρητικός του κινηματογράφου Θανάσης Ρεντζής

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Από αυτό το σημείο ξεκίνησε η φωτιά στα Σιχαινά Αχαΐας

13:28LIFESTYLE

Vogue: Η Chloe Malle είναι η επικρατέστερη διάδοχος της Anna Wintour

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο του 2026

13:09WHAT THE FACT

Βιβλικός μελετητής: Το «θεϊκό αίμα» στη Σινδόνη του Τορίνου «αποδεικνύει» ότι είναι αυθεντική

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» της κυβέρνησης Ερντογάν κατά CHP και Ιμάμογλου: «Θέλουμε μία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Μην πάθουμε νέα ζημιά, πρέπει να προστατέψουμε την ομάδα» - Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν έγινα ηθοποιός για τα Όσκαρ»

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεαροί μουσικοί παίζουν στα ερείπια του πολέμου - «Οι μελωδίες μου δίνουν ελπίδα και διώχνουν τον φόβο»

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Κόντρα στο Μαυροβούνιο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πάλι απόντα - Η ώρα και το κανάλι

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κερατέα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα: Ανακοινώθηκε η ώρα και το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μια 70χρονη στο Παλαιό Φάληρο - Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

12:30LIFESTYLE

Taylor Swift: Όλα όσα αποκάλυψε για το νέο της άλμπουμ και την σχέση της με τον Travis Kelce στο podcast «New Heights»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Θέατρο: Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου με τρεις παραστάσεις

12:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» οι ετήσιες κάρτες φιλάθλου

12:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζέιμς Μποντ: Είναι ο Σκοτ Ρόουζ - Μαρς ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί είναι οι εμπρηστές που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στα Συχαινά

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου και η «ομερτά» του 27χρονου – Γιατί ήθελαν να κάψουν την Πάτρα

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

11:20ΥΓΕΙΑ

Τρόμος από παρασιτικό σκουλήκι: Προκαλεί καρκίνο και εισβάλλει στο σώμα... χωρίς να το καταλάβεις

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες σε Κηπουριές, Καμπιά και Φυτά

12:00LIFESTYLE

Έκραξαν την Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα Πάσσαρη για το πάρτι στην Ίμπιζα ενώ η Ελλάδα καίγεται: «Διαβάστε τι γίνεται, αίσχος»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τροπή στο θρίλερ του θανάτου της σχεδιάστριας σε πολυτελές γιοτ - Λεπτομέρειες ρίχνουν φως στο μοιραίο βράδυ

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το ECMWF για οργανωμένη κακοκαιρία - Πότε ξεκινάει

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

13:09WHAT THE FACT

Βιβλικός μελετητής: Το «θεϊκό αίμα» στη Σινδόνη του Τορίνου «αποδεικνύει» ότι είναι αυθεντική

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο του 2026

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Κόντρα στο Μαυροβούνιο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πάλι απόντα - Η ώρα και το κανάλι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα: Ανακοινώθηκε η ώρα και το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα - «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», ομολόγησε ο 19χρονος

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Στάχτη 100.000 στρέμματα από τις φωτιές - Τρομακτικές εικόνες από δορυφόρο

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κερατέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ