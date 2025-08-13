Φωτιά Χίος: Μέσα στο χωριό Κηπουριές μαίνεται η πυρκαγιά

Η μεγάλη πυρκαγιά μετακινείται σταδιακά προς τον ορεινό όγκου του Πελιναίου. 

Φωτιά Χίος: Μέσα στο χωριό Κηπουριές μαίνεται η πυρκαγιά

Πυρκαγιά στη βόρεια Χίο, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ

Η μεγάλη πυρκαγιά που «ξέσπασε» χθες στη Χίο συνεχίσει την καταστροφική πορεία της, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πύρινο μέτωπο βρίσκεται εντός του οικισμού Κηπουριές, ενώ μετακινείται σταδιακά προς τον ορεινό όγκου του Πελιναίου.

Η μεγάλη αναζωπύρωση στη Χίο που ξέσπασε στην περιοχή κλιμακώθηκε γρήγορα, με τα πύρινα μέτωπα που είχαν ξεσπάσει νωρίτερα να ενωποιούνται.

Οι κάτοικοι του οικισμού κλήθηκαν να εκκενώσουν τις εστίες τους.

