Φωτιά Χίος: Αναζωπυρώθηκε το μέτωπο - Τιτάνιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων

Σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής μαζί με τα εναέρια μέσα που οι πιλότοι τους επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της μέρας αγωνίζονται να σβήσουν τη φωτιά που καίει σήμερα για δεύτερη μέρα στη βορειοδυτική Χίο.

Στις 8 το βράδυ η μάχη δίνονταν στην περιοχή των Κηπουριών, όπου από τις 7 μ.μ. οι φλόγες είχαν μπει μέσα στο χωριό. Στόχος να αποτραπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τις Αψιλές, όπου υπάρχει πευκοδάσος.

«Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε την πορεία της φωτιάς προτού φτάσει στις Αψιλές. Δίνουμε αγώνα με το χρόνο», δήλωσε σε ΜΜΕ της Χίου στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

