Φωτιά στη Ζάκυνθο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Στη Ζάκυνθο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο τις αναζωπυρώσεις που εκδηλώνονται στην ορεινή περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αγαλά και Κοιλιωμένου.

Τα εναέρια μέσα επιχειρούν ασταμάτητα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη στιγμή για ρίψεις νερού, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς προς γεωργικές καλλιέργειες, όπως ελαιώνες και αμπελώνες. Μήνυμα μέσω του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους σε Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα να κατευθυνθούν προς τη Χώρα Ζακύνθου.

Παράλληλα, η φωτιά μαίνεται στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα και στην περιοχή ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά, με κατεύθυνση προς την Έξω Χώρα. Η πυρκαγιά καίει σε ορεινή και δύσβατη ζώνη, με ειδικές μονάδες δασοκομάντος να επιχειρούν για να εμποδίσουν την επέκτασή της σε κατοικημένες περιοχές.