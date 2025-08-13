Φωτιά στη Χίο: Αποκαλυπτικές εικόνες από την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς καταγράφει drone
Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Βολισσό της Χίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εικόνες απόλυτης καταστροφής αποτυπώνονται σε βίντεο από drone που πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις που άφησε πίσω της η σφοδρή πυρκαγιά που «ξέσπασε» χθες (12/08).
Το νησί βρίσκεται υπό πύρινη πολιορκία, με το τελευταίο μήνυμα εκκένωσης του 112 να αποστέλλεται στους κατοίκους της περιοχής Παρπαριά στις 17:45.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν
18:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Με σοβαρές απουσίες οι Ουκρανοί
18:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ