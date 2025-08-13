Φωτιά στη Χίο: Αποκαλυπτικές εικόνες από την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς καταγράφει drone

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Βολισσό της Χίου

Φωτιά στη Χίο: Αποκαλυπτικές εικόνες από την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς καταγράφει drone

Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε πίσω της η πυρκαγιά στη βόρεια Χίο. 

Εικόνες απόλυτης καταστροφής αποτυπώνονται σε βίντεο από drone που πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις που άφησε πίσω της η σφοδρή πυρκαγιά που «ξέσπασε» χθες (12/08).

Το νησί βρίσκεται υπό πύρινη πολιορκία, με το τελευταίο μήνυμα εκκένωσης του 112 να αποστέλλεται στους κατοίκους της περιοχής Παρπαριά στις 17:45.

