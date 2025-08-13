Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζητά ύποπτο όχημα η Αστυνομία - Ενδείξεις για εμπρησμό στα Συχαινά

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει την Αχαΐα καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό με ύποπτο όχημα που κινούνταν στην περιοχή Συχαινά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, υπάρχουν ενδείξεις όχι απλά για ύποπτες κινήσεις αλλά για εμπρησμό ενώ έχει ξεκινήσει και η έρευνα εντοπισμού του οχήματος ώστε να δοθούν οι διευκρινίσεις από το άτομα ή τα άτομα που βρίσκονταν σε αυτό.

