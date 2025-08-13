Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνεται το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων

Δραματικές διαστάσεις παίρνει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα καθώς το απόγευμα της Τετάρτης αποφασίστηκε η άμεση εκκένωση του «Καραμανδάνειου» Νοσοκομείου Παίδων, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή γίνεται για καθαρά προληπτικούς λόγους και χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος, μετά από τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν ήδη σχεδόν φθάσει στο σημείο για τη μεταφορά των ασθενών. Συγκεκριμένα, οκτώ ασθενείς θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα, ενώ τέσσερις περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Οι αρμόδιες Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ενώ η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιείται με πλήρη τάξη και ασφάλεια, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη φροντίδα των παιδιών.

