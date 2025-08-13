Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τον Κολυδά - Εφιαλτικό το επόμενο 48ώρο

Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Newsbomb

Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τον Κολυδά - Εφιαλτικό το επόμενο 48ώρο
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, έδωσε την πρόβλεψή του για το πότε θα εξασθενίσουν τα μποφόρ.

Με ανάρτησή του ο κύριος Κολυδάς ανέφερε πως οι άνεμοι θα παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση την Πέμπτη ενώ θα υπάρξει επιδείνωση ξανά την Παρασκευή με ένταση 7 και 8 μποφόρ!

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά - Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και σήμερα - Μόνο θετικό σημείο η βελτίωση του καιρού, δηλώνει ο δήμαρχος στο Newsbomb

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Δραματική διάσωση ζώου από τις φλόγες - Συγκινητική εικόνα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς ρεύμα τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μήνυμα στον τελικό UEFA Super Cup: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά και πολίτες»

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και τις επόμενες ημέρες - Χάρτης

22:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Σταλόνε, Γκέινορ επιλέχθηκαν από τον Τραμπ για τα βραβεία του Kennedy Center

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Μέσα στο χωριό Κηπουριές μαίνεται η πυρκαγιά

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Αποκαρδιωτικές εικόνες στην Πάτρα από το τεράστιο πύρινο μέτωπο

21:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Τελικός UEFA Super Cup: Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Τότεναμ για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τον Κολυδά - Εφιαλτικό το επόμενο 48ώρο

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα - Γεωργιάδης: Ψευδές ότι το Καραμανδάνειο απειλείται και ότι έχει πιάσει φωτιά

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Αναζωπυρώθηκε το μέτωπο - Τιτάνιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νίσυρο

20:50ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Φιλιππιάδα και Χίο - Αποσύρθηκαν τα εναέρια μέσα

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

20:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

20:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία πλησιάζει λένε οι Αμερικάνοι - Η ημερομηνία... ορόσημο του GFS

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

20:50ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Φιλιππιάδα και Χίο - Αποσύρθηκαν τα εναέρια μέσα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Ινδία: Βιάστηκε από 200 άνδρες σε 3 μήνες - Η τραγική απόφασή της

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Βρώμικο» μυστήριο σε πολυτελές ξενοδοχείο - Κολυμπούσε και αφόδευε στην πισίνα - Αναγκάστηκαν να καλέσουν τις αρχές

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νίσυρο

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και τις επόμενες ημέρες - Χάρτης

20:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Δραματική διάσωση ζώου από τις φλόγες - Συγκινητική εικόνα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς ρεύμα τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Μέσα στο χωριό Κηπουριές μαίνεται η πυρκαγιά

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Αποκαρδιωτικές εικόνες στην Πάτρα από το τεράστιο πύρινο μέτωπο

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: «Καίγεται η πόλη μας από την ανικανότητά τους» - Ξέσπασμα Πελετίδη

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε πτήση της Ryanair μετά από καβγά - Όλα ξεκίνησαν από... κλάμα μωρού

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ