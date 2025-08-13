Καιρός: Ελπίδες για εξασθένηση των ανέμων στις πυρόπληκτες περιοχές – Πού θα πνέουν θυελλώδεις

Με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν πολλά προβλήματα τις τελευταίες ημέρες, ειδικότερα στην εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, το YouWeather.com σημειώνει ότι «το ενισχυμένο βόρειο – βορειοανατολικό ρεύμα, παρ’ ότι επικεντρώνεται κυρίως στο Αιγαίο από άποψη μέγιστων εντάσεων, αρκετές φορές υπερπηδά τους ορεινούς όγκους της Πίνδου και της Πελοποννήσου και κατέρχεται ως ξηρός καταβάτης στις δυτικές ακτές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της δυτικής Πελοποννήσου και των Ιόνιων Νήσων».

Ωστόσο, προσθέτει ότι «ευτυχώς τα νέα είναι καλά διότι από σήμερα θα έχουμε σημαντική εξασθένηση των ανέμων στις πληγείσες περιοχές ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η εκδήλωση σποραδικής αστάθειας».

«Στην ανατολική και νότια όμως χώρα θα συνεχιστεί το ενισχυμένο μελτέμι, με εμφανή σημάδια εξασθένησης από την Κυριακή 17 Αυγούστου», προειδοποιεί εν συνεχεία σε πρωινή εκτίμηση.

«Θερμοκρασιακά θα κυμανθούμε σε κανονικά ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές αλλά μάλλον στο photo finish ο Αύγουστος θα δώσει γενικευμένο κύμα ζέστης», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης