Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών

Εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα.

Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας εξαιτίας των επικίνδυνων πύρινων μετώπων σε Αχαΐα, Χίο, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα. Συνολικά, 46 περιστατικά τραυματισμών, εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε δομές υγείας.

Από χθες 12/08/2025, το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις εν εξελίξει πυρκαγιές.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 12 περιστατικά:

7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

Αιτωλοακαρνανία

Περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

3 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου, 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό και ένας κατακεκλιμένος) διακομίστηκαν οι 2 πρώτοι στο ΓΝ Μεσολογγίου και το 3ο άτομο στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 24 περιστατικά:

7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 9 περιστατικά (8 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα - και ενός Πυροσβέστη με εγκαύματα) επίσης προς το ΓΝ Άρτας.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά:

7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)