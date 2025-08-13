Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών

Περιστατικά τραυματισμών, εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων διακομίστηκαν σε δομές υγείας

Διονυσία Προκόπη

Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών
Εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα.
AP.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας εξαιτίας των επικίνδυνων πύρινων μετώπων σε Αχαΐα, Χίο, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα. Συνολικά, 46 περιστατικά τραυματισμών, εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε δομές υγείας.

Από χθες 12/08/2025, το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις εν εξελίξει πυρκαγιές.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 12 περιστατικά:

  • 7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).
  • 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

Αιτωλοακαρνανία

Περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

  • 3 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου, 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό και ένας κατακεκλιμένος) διακομίστηκαν οι 2 πρώτοι στο ΓΝ Μεσολογγίου και το 3ο άτομο στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 24 περιστατικά:

  • 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 9 περιστατικά (8 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα - και ενός Πυροσβέστη με εγκαύματα) επίσης προς το ΓΝ Άρτας.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά:

  • 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:55ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

00:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα

00:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Δύσκολη νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, νέο μέτωπο στα Ιωάννινα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τη μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό θα «επιτρέψει» ο Νετανιάχου

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Ο Σαββίδης προβάδισμα για τη νέα Τούμπα» - Τρία μέλη του Ερασιτέχνη διαχώρισαν τη θέση τους

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», αναφέρει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Μήνυμα εκκένωσης στη Ρωμιά

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Δύσκολη νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, νέο μέτωπο στα Ιωάννινα

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», αναφέρει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ