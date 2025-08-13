Open: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ηλικιωμένους «που ίσως δεν τα κατάφεραν» - Τι απαντά ο Φαρμάκης

Τις δραματικές ώρες που βιώνουν οι κάτοικοι στα Βραχνέικα Αχαΐας περιέγραψε η ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού σταθμού OPEN στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται σε διακοπές στον τόπο καταγωγής της.

«Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν θύματα. Αν και να το πω κι αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες όμως ακόμη, και το λέω με κάθε επιφύλαξη φυσικά, μεταφέρω πληροφορίες ότι κάποιοι ηλικιωμένοι ίσως δεν τα κατάφεραν μέσα στα σπίτια τους. Εγκλωβίστηκαν και δεν τα κατάφεραν. Μας έχουν πει και για αριθμό, αλλά προτιμώ να μην πω περισσότερα γιατί είναι τελείως ανεπιβεβαίωτες αυτές οι πληροφορίες, για το αν έχουμε δηλαδή θύματα ή όχι» είπε η δημοσιογράφος μιλώντας στην έκτακτη εκομπή του καναλιού για τις φωτιές.

Το Newsbomb επικοινώνησε με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος δήλωσε:

«Υπάρχουν πληροφορίες για ηλικιωμένους που δεν τα κατάφεραν, όμως αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά».

