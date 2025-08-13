Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από το GFS - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» πολύ δύσκολο τριήμερο

Νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο, επιμένοντας στις προβλέψεις του για την Ελλάδα.

Το GFS, τοποθετεί τοι κύμα καύσωνα στη χώρα μας, μετά τις 20 Αυγούστου και ιδίως στο χρονικό διάστημα 23-26 του μήνα και τουλάχιστον για 4 ημέρες.

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 14/8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δεκαπενταύγουστο - Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Σάββατο 16/8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Κυριακή 17/8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

