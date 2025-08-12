Καιρός - Μερομήνια 2025 - 2026: Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά

Η παράδοση θέλει τα μερομήνια να δίνουν μία εμπειρική πρόγνωση του καιρού που γίνεται τον Αύγουστο και αφορά στο 12μηνο που ακολουθεί.

Ο έμπειρος προγνώστης καιρού Θεοφάνης Χατζηγρίβας, δημοσίευσε το πρώτο μέρος, που φορά στους μήνες από τον Σεπτέμβριο έως και τον Μάρτιο, αναλυτικά, και ανά 10ήμερο.

Από τις ημερομηνίες και τα 10ήμερα, προκύπτει ότι δεν αποκλείονται, παρά τη μικρή πιθανότητα τα «Λευκά Χριστούγεννα», ενώ ζεστό προμηνύεται ο καιρός την Πρωτοχρονιά.

Σεπτέμβριος 2025: Φυσιολογικός μετά από χρόνια – Βροχερός και με ήπιες θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος του

Οκτώβριος 2025: Σχετικά φυσιολογικός, ωστόσο διαφαίνεται ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας μετά τις 12 του μήνα, με έμφαση στο Ιόνιο, την Κρήτη και την Πελοπόννησο και πιθανή επέκταση λίγο βορειότερα. Προς τα τέλη άνοδος της θερμοκρασίας, πέρα από τα κανονικά επίπεδα κυρίως σε νότια ηπειρωτικά και Κρήτη.

Νοέμβριος 2025: Ηλιοφάνεια και βροχές θα τον συνοδεύσουν με κανονικές θερμοκρασίες, ωστόσο προς τα τέλη αναμένεται αισθητή πτώση σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ δεν αποκλείεται να χιονίσει σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, ακόμα και στα πεδινά του Έβρου.

Δεκέμβριος 2025: Μπαίνει με ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Δεν αποκλείονται τα πρώτα χιόνια στα πεδινά και σε νοτιότερες και ανατολικές περιοχές, όπως Στερεά, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία, Ήπειρο. Και μία μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα για «λευκά Χριστούγεννα».

Ιανουάριος 2026: Σχετικά ήπιος, ο πρώτος μήνας του 2026, αλλά από τα τέλη και από τα βορειοανατολικά έντονη κακοκαιρία με χιονοπτώσεις, σε χαμηλά και πιθανώς πεδινά κεντρικής, βόρειας και ανατολικής χώρας. Η θερμοκρασία σε πτώση , αλλά με αισθητή άνοδο στο τέλος του μήνα. Στο διάστημα 1 – 12, θερμοκρασίες λίγο πιο ανεβασμένες από τα φυσιολογικά κυρίως στα νότια. Οι βροχές θα είναι λίγες με πιθανότητα για πέρασμα τις πρώτες μέρες στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, αλλά και την Κρήτη. Αρκετές μέρες με ηλιοφάνεια και πάχνη.

Φεβρουάριος 2026: Με καλοκαιρία μπαίνει ο μήνας, ενώ δεν αποκλείονται οι ομίχλες. Οι εναλλαγές ωστόσο στη συνέχεια θα είναι αρκετές με ανοίγματα, αλλά και «περάσματα» ισχυρών φαινομένων βροχών και χιονοπτώσεων. Δεν αποκλείεται να περάσουν δύσκολα περιοχές όπως η βορειοανατολική Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, η νότια Θεσσαλία και η Κρήτη.

Μάρτιος 2026: Έντονα περάσματα καταιγίδων για μεγάλη περίοδο, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στα μέσα της περιόδου στα δυτικά, νότια και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ σε Μακεδονία, Θράκη να είναι πιο ήπια. Πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τη θερμοκρασία σχετικά ήπια, αλλά χαμηλότερη στα βόρεια και δυτικά.

