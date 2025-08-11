Καιρός - Μερομήνια 2025- 2026: Τι «βλέπουν» για φθινόπωρο και χειμώνα

Το πρώτο μέρος για το Μερομήνια της περιόδου 2025- 2026 μόλις βγήκε και ο έμπειρος προγνώστης καιρού Θεοφάνης Χατζηγρίβας δίνει αναλυτικά τι μας περιμένει από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο σε ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από σχετικό βίντεο:

Σας παρουσιάζω τα “ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2025-2026” ΜΕΡΟΣ 1ο – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2026 .

?️Το παρόν αποτελεί μεγάλη προσπάθεια από μέρους μου , αλλά και φίλων από αρκετές γωνίες της χώρας μας ,καθώς μου έστελναν τις παρατηρήσεις που ζητούσα, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αλλά και των πρώτων ημερών του Αυγούστου.

?️Όπως σας έχω ενημερώσει σχετικά τα μερομήνια είναι “τοπικού ” χαρακτήρα, και αφορούν μέχρι έκταση 60 περίπου χιλιομέτρων περιμετρικά του σημείου παρατήρησης.

?️Παρ’ όλα αυτά έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια εκτός από δικά μου στοιχεία που έχω προσθέσει, να καταφέρνω να δένω μεταξύ τους παρατηρήσεις από στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές, που φίλοι με στέλνουν ,και να αποδίδω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με σχετικά μεγάλο ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει κάθε φορά το 80% συνολικά, και από 80%-95% κάποιους μήνες.

?️Όλα αυτά απαιτούν μεγάλη προσοχή , αλλά και ξενύχτια .

?️Είμαι από τους λίγους που ασχολούνται με μεγάλη επιτυχία, τόσο με την παράδοση της χώρας μας ,και θέλω να πιστεύω ,και με την επιστημονική προσέγγιση των καιρικών φαινομένων, με έναν και μοναδικό στόχο, την έγκαιρη πρόγνωσης ,προς αποφυγή άσχημων συνεπειών από διάφορες κακοκαιρίες που προσεγγίζουν τη χώρα μας. (τα παραδείγματα αρκετά..)

?Ήμουν στα δύο, για το αν τελικά αξίζει να αναρτήσω την εκτίμηση “μερομηνίων ” και ελπίζω να μην είναι η τελευταία χρόνια.

?Εύχομαι όλοι αυτοί που είναι αντίθετοι με τη συγκεκριμένη μέθοδο, τουλάχιστον να είναι αξιοπρεπείς, και να μην εκφράζονται χυδαία προς το πρόσωπο μου .

??Ο χειμώνας θα είναι φυσιολογικός με πολλά νερά, θα έλεγα από τους πιο υετοφόρους των τελευταίων ετών και κάποια αξιόλογα πεδινά χιόνια.

?️Τα δε ορεινά, με πάρα πολλά χιόνια….

?️Δείτε το βίντεο, και θα καταλάβετε….

?️Εύχομαι τα σαιτς ,να σεβαστούν τον κόπο μου ,και οι τίτλοι που θα βάλουν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Διαβάστε επίσης