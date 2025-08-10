Καιρός: Νέο κύμα καύσωνα προ των πυλών, παραμένουν τα μελτέμια - Πώς θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο

Επιστρέφουν ξανά τα 40αρια στη χώρα 

Καιρός: Νέο κύμα καύσωνα προ των πυλών, παραμένουν τα μελτέμια - Πώς θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για νέο κύμα ζέστης που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, τα μελτέμια θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα, προσφέροντας δροσιά στην ανατολική και νότια Ελλάδα, αλλά και αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Αντίθετα, στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, στα νότια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα οι θερμοκρασίες θα ανέβουν επικίνδυνα, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες καύσωνα.

Για τον Δεκαπενταύγουστο, ο κ. Τσατραφύλλιας καθησυχάζει, σημειώνοντας ότι ο καιρός θα είναι «πολύ καλός, χωρίς ακρότητες».

Αναλυτικά, στην ανάρτηση που προχώρησε ο κ. Τσατραφύλλιας στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα επεσήμανε:

«Επανέρχονται τα 40άρια…”

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.
Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα, με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές. Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους. Τον Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά. Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!».

Συνεχίζονται τα μελτέμια

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, παναγιώτης Γιαννόπουλος αναφέρει ότι οι ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν και τις επόμενες ώρες με μία ελπίδα να εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως σημειώνει ωστόσο, από το πρωί της Κυριακής, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και πάλι, καθώς το μελτέμι θα διατηρήσει την έντασή του στο Αιγαίο και πάλι στα 7, τοπικά ακόμα και στα 8 μποφόρ, γεγονός που βάζει αρκετές περιοχές της Ελλάδας σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οσο για τη συνέχεια και τα επόμενα 24ωρα, από τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ.

Παράλληλα και σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, φαίνεται πως από την Κυριακή και για αρκετές ημέρες, η δυτική -κυρίως- Ελλάδα, θα φλερτάρει με 40-41 βαθμούς Κελσίου, σε τοπικό επίπεδο.

