Καιρός: Σε κλοιό ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου η χώρα μέχρι την Τετάρτη

Σε πολύ υψηλό έως και ακραίο πυρομετεωρολογικό κινδύνο λόγω σταδιακής επικράτησης καιρού τύπου Hot–Dry–Windy θα βρίσκεται η χώρα από την Κυριακή 10 Αυγούστου μέχρι και την Τετάρτη 13 Αυγούστου.

Οι άνεμοι που θα πνέουν θα είναι μέτριοι προς ισχυροί καθώς θα κυμανθούν από 5-6 μποφόρ και τοπικά αναμένεται να αγγίζουν και τα 7 πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πυρομετεωρολική ομάδα Flame της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας.

Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα της αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

