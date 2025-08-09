Καιρός αύριο: Επιμένουν τα μποφόρ – Έως τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Newsbomb

Καιρός αύριο: Επιμένουν τα μποφόρ – Έως τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αίθριο καιρό προβλέπει για την Κυριακή (10/8) η ΕΜΥ με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 35 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντικός αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών λόγω δραστηριοτήτων και εργασιών στην ύπαιθρο

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το προσπαθεί για την «βόμβα» Ζαφείρη, πρόβλημα η Σλάβια

23:19LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη: Ρομαντικό δείπνο με τον σύζυγο της και το νεογέννητο αγοράκι τους

23:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια φρικιαστική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο μιας ανεξήγητης εξαφάνισης το 1997

23:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου η χώρα μέχρι την Τετάρτη

22:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Μάγεψε τα πλήθη το φεγγάρι του Οξύρρυγχου

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων έγιναν στάχτη

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου το πάλεψε η Εθνική

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Κοζάνη

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 90χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο με τραύματα

22:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Επιμένουν τα μποφόρ – Έως τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θρασύτατοι ανήλικοι λήστεψαν 80χρονη - Της προκάλεσαν κάταγμα στο ισχίο

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το ECMWF - Τι φέρνει για την επόμενη εβδομάδα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μικρό χελωνάκι βρέθηκε νεκρό - Μπλέχτηκε σε φιλέ beach volley, δεν κατάφερε να φθάσει στη θάλασσα

21:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεντρική Μακεδονία: 940 παραβάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι της Σαμαριάς: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του μελισσοκόμου - Αεροπλάνο τον μετέφερε στη Σούδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια φρικιαστική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο μιας ανεξήγητης εξαφάνισης το 1997

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το συγκινητικό αντίο της παιδικής της φίλης Λίλιαν Βιλβιρίδη - «Καλό ταξίδι άγγελε μου»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Πώς ο Σήφης Μιγάδης έσωσε 392 ζωές στον αέρα πάνω από την Αθήνα - Το θαύμα της Ολυμπιακής που ακόμα μελετά η Boeing

20:02LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης: Συγκλονίζει για το σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού - «Με σκέπασε η Παναγιά»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Μάχη για τη ζωή δίνει η σύζυγός του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Μάγεψε τα πλήθη το φεγγάρι του Οξύρρυγχου

23:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου η χώρα μέχρι την Τετάρτη

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου το πάλεψε η Εθνική

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη - Σύζυγος του Κώστα Γείτονα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εξαφάνιση ευρωπαϊκού πτηνού στην ιστορία - Δεν θα πετάει στους ουρανούς και το τραγούδι θα ξεχαστεί

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οργή για το κόστος σε ομπρέλες και ξαπλώστρες - Οι τιμές στις παραλίες - Άδεια τα beach bar

19:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχονται τα 40άρια, συνεχίζονται τα μελτέμια - Πώς θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το παράξενο θέρετρο διακοπών του Κιμ Γιονγκ Ουν - Πόσα ευρώ είναι το all-inclusive πακέτο - Η χώρα της ΕΕ που τον ενέπνευσε

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης - Πρώτα την απείλησαν με μαχαίρι και μετά ασέλγησαν

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Κοζάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ