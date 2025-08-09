Ζιακόπουλος: Γιατί τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα

Το αίτιο της πνοής των πολύ ενισχυμένων μελτεμιών του τελευταίου διημέρου στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα είναι η ισχυρή βαροβαθμίδα (οριζόντια βαθμίδα της πίεσης) μεταξύ των βόρειων συνόρων της χώρας μας και του ΝΑ Αιγαίου.

Το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στα ανώτερα στρώματα πάνω από τη χώρα που κρατά σχετικά υψηλές τις πιέσεις στα Β. Βαλκάνια (δυναμικό αίτιο) και αρκετά χαμηλές τις πιέσεις στη ΝΑ νησιωτική Ελλάδα (θερμικό αίτιο), εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτηση στον ιστότοπό του.

Η εικόνα αυτή θα συνεχιστεί και τη νέα εβδομάδα, με συνέπεια στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας τα ισχυρά μελτέμια να συνεχιστούν με μικρές αυξομειώσεις στην έντασή τους. Ειδικότερα, κατά μήκος του άξονα Λήμνος - Ν. Εύβοια - Αττική - Α. Πελοπόννησος η βασική ένταση των ΒΑ ανέμων θα είναι 6 με 7 μποφόρ και κατά τόπους στη διάρκεια της ημέρας 8 μποφόρ (η εξασθένηση των ανέμων τη νύχτα θα είναι μικρή).